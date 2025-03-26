Provokatörlerden 15 Temmuz şehitlerine büyük saygısızlık! Fotoğrafları sprey boya ile tahrip ettiler

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözde eylem adı altında yaptığı çağrıyla sokakları terörize etmeye çalışarak süreci provoke etmeye devam ediyor. İmamoğlu ve beraberindeki 48 şüphelinin 560 milyar liralık yolsuzluk ve terör soruşturmasından tutuklanmasının ardından Saraçhane'de yapılan izinsiz gösterilerle marjinal gruplar sokakları savaş alanına çevirip polis memurlarına saldırılarını sürdürüyor.

Polise taş, sopa, havai fişek, asit, tornavida gibi maddelerle saldıran vandallar, saldırılarını kamuya ait olan birçok noktada ve Şehzadebaşı Camii'ndeki hazirelere zarar vererek ortalığı karıştırmıştı.

Vandalların 15 Temmuz şehitlerinin yer aldığı fotoğrafların üzerine yaptığı saygısızlık (ahaber.com.tr)

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE BÜYÜK SAYGISIZLIK!

Özel'in Saraçhane'deki çağrısının ardından sokak teröristleri ortalığı savaş alanına çevirerek birçok tarihi değere zarar vermeyi sürdürüyor. Vandallar şimdi de 15 Temmuz şehitlerini hedef aldı.

Bir grup provokatörler yüzlerinde maskeleriyle 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu bir panoyu sprey boya ile tahrip ederek yine hadlerini aştı. Şehitlerin fotoğrafların üzerine boya ile yazı yazdıkları o görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.