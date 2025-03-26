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Mardin'de 2 grubun kavgasında kanlı son! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 26.03.2025 01:01
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Mardin’de 2 grubun kavgasında kanlı son! Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan kavga kanlı bitti. İki grup arasında çıkan tartışmada tansiyon yükseldi ve silah kavgaya dönüştü. 1 kişnin hayatını kaybettiği olayda 6 kişi ise yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan Selman B. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

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Mardin’de 2 grubun kavgasında kanlı son! Ölü ve yaralılar var Mardin’de 2 grubun kavgasında kanlı son! Ölü ve yaralılar var Mardin’de 2 grubun kavgasında kanlı son! Ölü ve yaralılar var
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