Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’na 12 başkan yardımcısı atandı! İşte isim isim tam liste...

(Foto: ahaber.com.tr)

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nda görev alacak o başkan yardımcılarının listesi şöyle:

Yücel Arzen Hacıoğulları

Şebnem Bursalı



Ömer Arvas

Mehmet Şahin

Serpil Yılmaz

Fatima Yurduseven

İsmail Kaya

Hilmi Türkmen

İsmet Gergerli

Şeyhmus Dinçel

Jüllide İskenderoğlu

Türk İslam Karakoç

(Foto: ahaber.com.tr)

Yayman konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beyfendinin olurlarıyla görevlendirilen Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcılarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Birlikte yol yürüyeceğimiz değerli çalışma arkadaşlarıma vazifelerinde üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ülkemiz, milletimiz ve Kültür Sanat Dünyamız için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Ülkemiz, milletimiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.