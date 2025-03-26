Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’na 12 başkan yardımcısı atandı! İşte isim isim tam liste...
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın başkanlığında Kültür ve Sanat Politikaları’nda görev alacak ekip belli oldu. Bu kapsamda Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’nda 12 başkan yardımcısı görev aldı. Yayman konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ülkemiz, milletimiz ve Kültür Sanat Dünyamız için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Ülkemiz, milletimiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.' ifadelerine yer verildi. İşte isim isim tam liste...
AK Parti'de yeni kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlık ediyor. Yayman'ın, Kültür ve Sanat Politikaları alanındaki yardımcıları da netleşti.
12 BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman'ın yardımcıları belli oldu. AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nda 12 başkan yardımcısı görev alacak.
İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nda görev alacak o başkan yardımcılarının listesi şöyle:
Mehmet Şahin
Serpil Yılmaz
Fatima Yurduseven
İsmail Kaya
Hilmi Türkmen
İsmet Gergerli
Şeyhmus Dinçel
Jüllide İskenderoğlu
Türk İslam Karakoç
Yayman konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beyfendinin olurlarıyla görevlendirilen Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcılarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Birlikte yol yürüyeceğimiz değerli çalışma arkadaşlarıma vazifelerinde üstün başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ülkemiz, milletimiz ve Kültür Sanat Dünyamız için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Ülkemiz, milletimiz ve partimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.
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