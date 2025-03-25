Hüseyin Yayman'dan A Haber'de CHP'ye sert tepki: İkinci İSKİ skandalı yaşanıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yayman, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasına yönelik, 'Şikayette bulunan CHP'li olayın AK Parti ile alakası yok.' dedi. Özgür Özel'in skandal sokak ve boykot çağrısına tepki gösteren Yayman, 'Kitleyi tahrik eden Özgür Özel, Türk ürünlerini boykota çağırması doktor konusu.' ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman A Haber'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Hüseyin Yayman'ın açıklamalarından satır başları:
YOLSUZLUK SORUŞTURMASI: ŞİKAYETTE BULUNAN CHP'Lİ
AK Parti Sözcümüz Ömer Çelik bu konuda televizyon ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, çerçevesi siyaset ve demokrasi olan net açıklamalar yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızda bunları dile getirdi.
Konunun bizimle bir ilgisi yok. Burada şikayette bulunan CHP'li. Parayı alan CHP'li. Parayı paylaşamayan CHP'li. Parayı paylaşamadığı için konuyu yargıya taşıyan CHP'li. Konunun AK Parti - CHP rekabeti ile bir alakası yok.
"İKİNCİ İSKİ SKANDALI YAŞANIYOR"
Türkiye siyasetinde ikinci İSKİ skandalı yaşanmaktadır. CHP gündemi değiştirmek için meseleyi farklı bir biçimde ele alıyor. Mesele CHP'nin kendi iç işidir. Maalesef kamuoyunu algılarla yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar. Ancak gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. CHP bir anlamda suç bastırmak için meseleyi farklı bir biçimde ele alıyorlar.
Tekrar altını çiziyorum. Soruşturmanın açılmasının sebebi CHP'liler. Beykoz Belediyesi ile ilgili özel kalem müdürü ve danışmanının arasındaki anlaşmazlıktan dolayı böyle bir yolun ortaya çıktığı ifade edildi.
ÖZEL'E NET MESAJ: "KEFİLİM" DİYORSA HODRİ MEYDAN
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ben kefilim genel başkanlarıma biz parti olarak bunun arkasındayız. diyorsa hodri meydan. Ben İmamoğlu'nun, Şişli Belediye Başkanı'nın, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın, Beykoz Belediye Başkanı'nın "kefiliyim" diyorsa dile getirsin. Tam bir cambaza bak hikayesi.
YAYMAN: HAKARETLERİ AYNEN İADE EDİYORUZ
Savcıları, mahkemeleri göreve çağırıyoruz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a edilen küfürleri, hakaretleri aynen iade ediyoruz.
"ÖZEL'İN BOYKOT ÇAĞRISI SÖZÜN BİTTİĞİ YER"
Gazze'de bir insanlık dramı yaşanırken sesini çıkartmayan ve bu konuyu gündemine almayıp parti politikası haline getirmeyen Özgür Özel'in bugün medya kuruluşlarını tehdit eder bir dille konuşması ve pek çok Türk ürününü boykota çağırması tıbbın konusu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF vize sınav takvimi 2025 | ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
- Zeka Testi: Kalp şeklindeki meyve nerede? 497 kişiden 34'ü bulabildi
- Arefe günü otobüsler bedava mı? 29 Mart Cumartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, marmaray, İETT... .
- Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar
- Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
- 100 yıla kadar yaşamaya merhaba deyin! Uzun yaşamın sırrı bu meyvede saklı
- Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor
- Nisan ara tatili bayramla birleşecek mi? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek?
- Akaryakıt fiyatları 25 Mart | Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 2025 Kadir Gecesi mesajları: En anlamlı, resimli sözler ve dualı tebrikler
- Kadir Gecesi'nde Hatim Duası nasıl yapılır? Kısa ve uzun Hatim Duası Türkçe-Arapça okunuşu
- Hayri Çulhacı kimdir? Hayri Çulhacı kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri...