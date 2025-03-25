Hüseyin Yayman’dan A Haber’de CHP’ye sert tepki: İkinci İSKİ skandalı yaşanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman A Haber'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yayman'ın açıklamalarından satır başları:

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI: ŞİKAYETTE BULUNAN CHP'Lİ

AK Parti Sözcümüz Ömer Çelik bu konuda televizyon ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, çerçevesi siyaset ve demokrasi olan net açıklamalar yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızda bunları dile getirdi.

Konunun bizimle bir ilgisi yok. Burada şikayette bulunan CHP'li. Parayı alan CHP'li. Parayı paylaşamayan CHP'li. Parayı paylaşamadığı için konuyu yargıya taşıyan CHP'li. Konunun AK Parti - CHP rekabeti ile bir alakası yok.