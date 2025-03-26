Yurt genelinde Kadir Gecesi idrak edildi! Vatandaşlar yoğun katılım: Camilere akın ettiler
Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olarak bildirilen Kadir Gecesi yurdun birçok noktasında idrak ediliyor. Bu mübarek gece Ülke genelindeki camilerde ibadet ve dualar edildi. Özellikle İstanbul'daki camilerde yoğunluk oluşurken Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, dua etti.
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edildi. Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."
Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki camilerde ibadet ve duayla idrak edildi.
İSTANBUL
Kadir Gecesi dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Taksim camileri başta olmak üzere kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, namazlarını cemaatle kıldı.
Kimi vatandaşlar oruçlarını Sultanahmet Meydanı'ndaki çimlerin ve bankların üzerinde açtı. Bazı sivil toplum kuruluşları ailelere ikramlarda bulundu. Çevredeki lokantalarda da iftar için uzun kuyruklar oluştu.
YOĞUN KATILIM
İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi. Yoğun kalabalık nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu.
Camilerde yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, dua etti. İstanbul'un en büyük camilerinden Büyük Çamlıca Camisi de Kadir Gecesi'ni ihya etmek isteyen vatandaşlarla doldu. Yatsı ezanı öncesi camide Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Genç-yaşlı, kadın-erkek binlerce kişi el açarak yapılan dualara hep birlikte "amin" dedi. Ezanın ardından cemaatle birlikte yatsı ve teravih namazı kılındı.
ERZURUM
Erzurum'da iftardan sonra camiler dolmaya başladı. Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camisi ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti. Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilere yer verilen programda, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin Kadir Gecesi'ni konu alan vaaz verdi. Vaazının ardından vatandaşlar yatsı ve teravih namazını kıldı.
AĞRI
Ağrı'da da vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu. Yoğunluğun yaşandığı Merkez Camisi'nde vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Namazın ardından caminin önünde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Türk Kızılay da vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.
TUNCELİ
Tunceli'de ise İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde program düzenlendi. Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti. Yatsı namazının ardından cemaate ikramda bulunuldu.
KARS
Kars'ta da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde yoğunluk oluştu. Sultan Alparslan Camisi'ne gelenler teravih namazı kıldı. Filistin, Gazze ve diğer mazlum bölgelerde katledilen masumlar için dua edildi.
MALATYA
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da camiler dolup taştı. Malatya'da, Kadir Gecesi'nin hikmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başta Kernek Karagözlüler Cami olmak üzere kentte bulunan bütün camilere akın etti.
Genç yaşlı, kadın erkek demeden camileri dolduran vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve kılınan namazlarla gecenin feyzinden istifa etmeye çalıştı.
Samsun
Samsun'un İlkadım ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Merkez Büyük Camisi'nde organize edilen program, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Cemaat, programın ardından yatsı ve teravih namazını kıldı. Program öncesinde ve sonrasında cemaate ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar kent genelindeki diğer camileri de doldurdu.
SAKARYA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şeyh Edebali Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz öncesinde vaaz dinledi.
Hafız Mustafa Özyılmaz namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu, yapılan duanın ardından vatandaşlar teravih namazını kıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesince namaz çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi.
KOCAELİ
Kocaeli'de vatandaşlar tarihi Orhan, Fevziye, Pertev Mehmet Paşa ve Mehmet Ali Paşa camilerinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.
İzmit ilçesinde 1579 yılında yapılan Mimar Sinan'ın eseri Pertev Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.
Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek gecenin manevi atmosferini yaşadı.
Teravih namazına yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kıldı.
DÜZCE
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'ndeki program, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen programda hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu ve ilahiler seslendirildi. Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
KARABÜK
Yeşil Mahallesi'ndeki Yeşil Camisi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Dinlenen vaaz sonrası Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği Kadir Gecesi programında dua edildi.
Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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