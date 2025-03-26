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İstanbul'da katliam! Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.03.2025 21:01
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İstanbul’da katliam! Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

İstanbul Avcılar'da bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı boşandığı eşi, kayınvalidesi ve baldızına ateş etti. Korkunç olayda gözü dönmüş cani polis ekiplerinin ikna girişimlerine rağmen aynı silahla intihar etti.

Avcılar'da, eski eşini ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürüp, baldızını yaralayan kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokak'taki bir dairede, H.D. henüz bilinmeyen nedenle boşandığı eşine, kayınvalidesine ve baldızına silahla ateş etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan eski eş ile kayınvalide hayatını kaybederken baldız ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.D, polis ekiplerinin ikna girişimlerine rağmen aynı silahla intihar etti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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İstanbul’da katliam! Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti İstanbul’da katliam! Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti İstanbul’da katliam! Eski eşini ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti
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