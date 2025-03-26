Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net mesaj! "Filistinli kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz"

Başkan Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Cumhurbaşkanlığı Külliyemize bu gazi mekana hoş geldiniz. Yurt dışındaki kardeşlerimize ilim ve muhabbet erlerine selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu akşam aynı zamanda Kadir Gecesi'ne ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Müstesna bir geceyi idrak ediyoruz. Kuran-ı Kerim'in nazir olduğu bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siyonist hükümet Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırdı. Sağlık tesisleri İsrail tarafından bilerek hedef alınıyor. Gazze'nin ayakta kalan son binaları da yok ediliyor. Her gün daha da haydutlaşan soykırım şebekesi saldırılarına Ramazan ayında da devam ediyor.

"KARDEŞ FİLİSTİN HALKINA GEREKEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Edeceğiniz dualarda Gazzeli kardeşlerimizi unutmamanızı rica ediyorum. Şunu herkes bilsin ki biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsani, diplomatik ve ilkeli politikalarımızla yanlarında olacağız. Kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz. Gazze'de soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlıkla sürdüreceğiz.

"İŞGAL VE SOYKIRIMIN ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ"

Son dönemde bölgemiz başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında meydana gelen hadiselerin etkilerini giderek daha fazla hissediyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel sistem yeniden inşa edilirken şiddet ve rekabetin dozu da günden güne artıyor. İnsanlığın ortak değerleri, ortak birikimi günbegün tefessüh ediyor. Barışı, huzuru ve güvenliği tesis etmek üzere ihtiyaç edilen uluslararası kurum ve kuruluşlar görevlerini yerine getiremediği gibi, karşı karşıya olduğumuz insani trajedilerin daha da derinleşmesine sebebiyet veriyor. Filistin'de bir buçuk yıldır devam eden işgal ve soykırımın önüne bir türlü geçilemedi. Afrika'nın farklı ülkelerindeki açlık, susuzluk, yoksulluk onlarca yıldır devam ediyor. Bugün 60'dan fazla ülkede 280 milyonu aşkın insan akut gıda krizi ile karşı karşıya. Açlığı en ileri ve ölümcül düzeyde yaşayan dünya genelinde 36 milyonun üzerinde insan var. Sistematik baskılara, asimilasyon politikalarına maruz bırakılan, hakları çiğnenen çok zor şartlar altında yaşayan milyonlarca kardeşimiz var. Coğrafyamızdan nereye baksak istikrarsızlık ve bunu görürken çatışma, kaos, kardeş kavgası görüyoruz. Çözülmediği için derinleşen krizler görüyoruz. Burada şu hususu açık yüreklilikle ifade etmek arzusundayım. Bu olumsuz tablonun ortaya çıkmasında küresel sistemin efendileri kadar İslam dünyasındaki ataletin ve dağınıklığın da payı var.

TRT yayınlarının kahir ekseriyetini Gazze'ye ayırdı. Gazze'den dünyaya bir iletişim koridoru açarak gelişmeleri anbean aktardı. Sadece haber yayınlarıyla değil, soykırımı anlatan yapımlarıyla da adalet mücadelesine katkı sundu ve sunmaya devam ediyor. TRT mensuplarını bir kez daha tebrik ediyorum. Kuran-ı Kerim-i güzel okuma yarışmasına destek veren Diyanet Başkanlığımıza ve TRT'ye teşekkür ediyorum. Dereceye giren kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yarışmaya giren 110 yarışmacıya da aynı şekilde tebrik ve takdirlerimi iletiyorum. İlki 2017 yılında yapılan bu yarışma hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Kendi iç mesellerimizle uğraşmaktan dış dünyadaki fırsatlara odaklanamıyoruz. Evlatlarımızı kardeş kavgasına kurban veriyoruz. Emperyalistlerin nifak duvarlarını bir türlü yıkamıyoruz. İnancımızın bize emrettiği şekilde kenetlenemiyoruz. Emperyalist güçlerin oyunlarına açık hale geliyoruz. Bizi içerden zayıflatan bu kötü gidişe dur demeliyiz. Yaralarımızı sarmak, mazlumların çektiği sıkıntılara son vermek istiyorsak aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirmemiz gerekiyor. Yeni bir sayfa açmamız icab ediyor. Ecdadın izinde gitsek bu bile bizim için çok önemli başlangıç olacaktır. Kuran yolunu takip eden siz kıymetli gençlerimize daha adil dünyayı mümkün kılacağına yürekten inanıyorum. Tıpkı sizler gibi medeniyet coğrafyamızdaki milyonlarca gencin Türkiye Yüzyılı'nda iyiliği ve adaleti ihya edeceğinden hiç şüphe duymuyorum.