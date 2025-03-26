Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdopan paylaşımında, 'Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin milletimiz, âlem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin milletimiz, âlem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 26, 2025
Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/bVBmQZN7yS
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin milletimiz, âlem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Gecemiz mübarek olsun.