Başkan Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin milletimiz, âlem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/bVBmQZN7yS — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 26, 2025

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin milletimiz, âlem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gecemiz mübarek olsun.

