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Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 22:52
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Başkan Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı

Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdopan paylaşımında, 'Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin milletimiz, âlem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin milletimiz, âlem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gecemiz mübarek olsun.

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