Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Bayram tatili 9 gün oldu

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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Sorumsuz boykot çağrıları ile işçinin ekmeği ile oynayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceklerini belirten Başkan Erdoğan, "Tüm medya gruplarını Batı'ya şikayet ediyor. Gidecek başka kapı mı bulamadınız? Şunu bilin kaybedeceksiniz. Gençleri sokağa dökmek kazandırmaz. Ne yapıyor? Tek tek TV'leri medya guruplarını şikayet ediyor. Bizim kültürümüzde bu tür bir anlayış kesinlikle yoktur. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun bunların eline bizi düşürmesin. Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz." diyerek bu kapsamda kamu çalışanları için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldıklarının müjdesini vererek cümlelerini sonlandırdı.