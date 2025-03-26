Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Bayram tatili 9 gün oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleşen Emekçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, çalışma hayatında reformlar gerçekleştirdiklerini belirterek '1 Mayıs'ı biz resmi tatil ilan ettik' dedi. Konuşmasında muhalefete yüklenen Başkan Erdoğan, 'Boykot çağrılarıyla girişimcileri batırmaya çalışan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz' diye konuştu. Aynı zamanda bir bayram müjdesi paylaşan Başkan Erdoğan, '2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleşen Emekçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
"MUHTERİS SİYASETÇİLERE PRİM VERMEYECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, boykot çağrısına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek "Sorumsuz boykot çağrılarıyla tüccarın işiyle oynayan, sanayiciyi, girişimciyi batırmak için adeta çabalayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Türkiye için çalışan, 85 milyon için üreten, Türk ekonomisine katma değer sağlayan hiç kimseyi, hiçbir şirketimizi bunların insafına terk etmeyeceğiz" diye konuştu.
"28 ŞUBAT'TA NASIL KAYBETTİLERSE BUGÜN DE KAYBEDECEKLER"
Erdoğan, "28 Şubat'ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse bugün de medya kuruluşlarını isim isim verip açıkça tehdit edenler kaybedecekler." ifadeleri kullandı.
"DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK"
İşçilerin, memurların sendikaların ve tüm çalışanların şartlarını iyileştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, refah seviyelerini yükseltmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, "İşçi ve memur ve sendikaların Tarihimiz erdemlerle güzelliklerle doldur. Biz de bu mirasa sahip çıkarak göreve geldiğimizden beri çalışanın hakkını vermeye gayret ettik. İşçilerimizin memurlarımızın sendikalarımızın ve tüm çalışanların şartlarını iyileştirmek, refah seviyelerini yükseltmek için çaba sarf ettik. Çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık. Son dönemde devrim niteliğinde adamlar attık. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ettik. Çalışanlarımızın daha emniyetli koşullarda çalışmasını temin etmek için İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çıkardık. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Toplu sözleşme sistemini genişlettik. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik. Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık." dedi. Erdoğan, ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'ne taşıyıp iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini yeniden uygulamaya koyduklarının altını çizdi.
TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Geçmişte yapılan yanlışları AK Parti olarak düzelttiklerini belirten Başkan Erdoğan, ilk etapta başörtü yasağını kaldırarak, kadınları çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldıkları söyledi. Erdoğan, "Çalışanlarımız cuma ve hac izninden yararlanabiliyor. Memurlarımızın çalışma ve özlük haklarını iyileştirdik. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek şekilde haklarını biz düzenledik. 2025 yılı ocak ayı itibariyle enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında zam yaptık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını 2025'te 43 bin 700 liraya yükseltmiş oldu. Reel olarak yüzde 266 oranında nominal olarak 112 kat arttı. Ağustos ayı içerisinde toplu sözleşme sürecini başlatacağız. Kamu görevlilerimizin sorununu çözüme ulaştıracağız. Kamu toplu iş sözleşmeleri ile ilgili talepler sendikalar tarafından bize iletildi. Bu süreci de bu dönemde tamamlayacağız." diye konuştu.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU
Sorumsuz boykot çağrıları ile işçinin ekmeği ile oynayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceklerini belirten Başkan Erdoğan, "Tüm medya gruplarını Batı'ya şikayet ediyor. Gidecek başka kapı mı bulamadınız? Şunu bilin kaybedeceksiniz. Gençleri sokağa dökmek kazandırmaz. Ne yapıyor? Tek tek TV'leri medya guruplarını şikayet ediyor. Bizim kültürümüzde bu tür bir anlayış kesinlikle yoktur. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun bunların eline bizi düşürmesin. Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz." diyerek bu kapsamda kamu çalışanları için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldıklarının müjdesini vererek cümlelerini sonlandırdı.
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