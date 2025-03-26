27 Mart 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net mesaj! "Filistinli kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz"
Başkan Erdoğan’dan Batı’ya net mesaj! Filistinli kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net mesaj! "Filistinli kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2025 23:45
Başkan Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Programında konuştu. Başkan Erdoğan, Filistinlilere her türlü desteği vereceklerinin altını çizerek, 'Şunu herkes bilsin ki biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsani, diplomatik ve ilkeli politikalarımızla yanlarında olacağız. Kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz. Gazze'de soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlıkla sürdüreceğiz' dedi.
Başkan Erdoğan’dan Batı’ya net mesaj! Filistinli kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz
Başkan Erdoğan’dan Batı’ya net mesaj! Filistinli kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net mesaj! "Filistinli kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz"
Türk öğrenciye skandal gözaltı!
Türk öğrenciye skandal gözaltı!
Başkan Erdoğan’dan bayram tatili müjdesi! 9 güne çıkarıyoruz
Başkan Erdoğan'dan bayram tatili müjdesi! "9 güne çıkarıyoruz"
İBB soruşturmasında aranıyordu! Teslim oldu
İBB soruşturmasında aranıyordu! Teslim oldu
İBB Başkan Vekili belli oldu
İBB Başkan Vekili belli oldu
Özel yine Türkiye’yi şikayet etti
Özel yine Türkiye'yi şikayet etti
İmamoğlu suç örgütü nasıl çalışıyor?
İmamoğlu suç örgütü nasıl çalışıyor?
Kılıçdaroğlu ve Yavaş’tan İmamoğlu’na ziyaret
Kılıçdaroğlu ve Yavaş’tan İmamoğlu’na ziyaret
Milletimiz yerli markaları yem etmez
"Milletimiz yerli markaları yem etmez"
Tartışmaların odağındaki isim: İmamoğlu
Tartışmaların odağındaki isim: İmamoğlu
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert mesajlar
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert mesajlar
İBB’nin yeni başkan vekili belli oluyor
İBB'nin yeni başkan vekili belli oluyor
Daha Fazla Video Göster