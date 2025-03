Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net mesaj! "Filistinli kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz"

Başkan Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Programında konuştu. Başkan Erdoğan, Filistinlilere her türlü desteği vereceklerinin altını çizerek, 'Şunu herkes bilsin ki biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsani, diplomatik ve ilkeli politikalarımızla yanlarında olacağız. Kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz. Gazze'de soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlıkla sürdüreceğiz' dedi.