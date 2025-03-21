İşte İBB soruşturmasındaki MASAK raporu! İlk kez A Haber’de

Emirgan'da değeri 50 milyon dolar olan 3 villanın 15 milyon TL'ye Ekrem İmamoğlu'nun şirketine nasıl geçtiği MASAK raporundaki tespitlerle belirlendi. (A Haber arşiv)

GÜLLÜCE İNŞAAT İMAMOĞLU'NUN ŞİRKETİNE GEÇTİ

MASAK raporunun detaylarını canlı yayında açıklayan Karaman, şunları söyledi: "Devredilen şirketin içinde bunlar var. Koca şirket devrediliyor ama İmamoğlu İnşaat'tan Güllüce Tarımcılığa sadece 15 milyon lira para gönderiliyor. O şirketin içinde bu 3 villa zaten 50 milyon dolar yapıyor. MASAK tespit etmiş bunu. Raporda, '07.03.2024'te Güllüce Tarımcılık A.Ş.'nin ortaklık yapısının değiştiği; buna göre İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (İmamoğlu İnşaat) %100 oranında tek ortak olduğu; İmamoğlu İnşaat adına Tuncay Yılmaz adlı şahsın hareket edeceği tescil ve ilan olunmuştur. Diğer bir ifade ile Güllüce Tarımcılık A.Ş.'nin 46.800.000 TL'lik sermayesinin tamamını temsil eden paylar İmamoğlu İnşaat'a devredilmiştir.' ifadeleri yer aldı."