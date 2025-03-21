İşte İBB soruşturmasındaki MASAK raporu! İlk kez A Haber'de
İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporuna A Haber ulaştı. İmamoğlu'na en yakın isimlerden olan ve balya balya dolarlarla yakalanan iş insanı Ali Nuhoğlu ile ilgili raporda şok detaylar yer aldı. O rapor A Haber ekranlarında yayınlandı.
19 Mart 2025 sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakınındaki birçok ismin bulunduğu 88 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şok detaylar ortaya çıkarken, soruşturmanın boyutunu MASAK tarafından hazırlanan rapor da ortaya koydu.
Yolsuzluğun boyutunun 560 milyar TL'yi bulduğu iddia edilirken, İmamoğlu'na 50 milyon dolar değerindeki 3 villayı sadece 15 milyon TL'ye devreden iş insanı Ali Nuhoğlu da soruşturma kapsamında kilit isimlerden biri olarak yakalandı.
Nuhoğlu'nun ofisinde yapılan aramada 1,3 milyon dolar değerinde nakite el konuldu. Nuhoğlu'nun 40 milyon TL ile kaçmaya çalışırken yakalandığı iddia edildi.
MASAK RAPORU A HABER'DE
A Haber, soruşturmanın en önemli kaynaklarından olan MASAK raporuna ulaştı. MASAK tarafından hazırlanan raporda Ekrem İmamoğlu ile Ali Nuhoğlu arasındaki çarpık ilişki gözler önüne serildi.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber'de yayınlanan Ajans Bugün programında Haktan Uysal'ın konuğu oldu. Programda MASAK tarafından hazırlanan rapora ilişkin detayları aktaran Karaman, "MASAK raporunda Güllüce Tarımcılık A.Ş.'nin devri var. Kimin? Ali Nuhoğlu'nun. Ali Nuhoğlu kim? Evinde balya balya para bulunan İmamoğlu'nun kasalarından bir tanesi. Ekrem İmamoğlu'na en yakın iş adamlarından ve hemşerisi." dedi.
50 MİLYON DOLARLIK 3 VİLLA İMAMOĞLU'NA NASIL GEÇTİ?
Karaman, Emirgan'da değeri 50 milyon doları bulan 3 villanın İmamoğlu'na geçişi ile ilgili detayları da verirken, "Geçtiğimiz yıl yılbaşında ilginç bir şey yaptı. Emirgan'dan 3 tane villa satın aldı. Bu villalar için piyasa değerini araştırdık. Piyasa değeri 50 milyon dolar. İstanbul'un en iyi mahallelerinden birisi. Boğaz görüyor. Komşular şehrin en seçkin insanları. Şimdi nasıl satın aldı? Güllüce Tarımcılık A.Ş. bu 3 villayı alıyor. Daha sonra bunları Ekrem İmamoğlu'na geçişi sağlanıyor. Güllüce Tarımcılık, bütün şirketini İmamoğlu İnşaat'ın üzerine devrediyor. Yani bu villaları da devrediyor. Böylece mal beyanından da kaçırılıyor. Şirketi, şirkete devrediyor." ifadelerini kullandı.
GÜLLÜCE İNŞAAT İMAMOĞLU'NUN ŞİRKETİNE GEÇTİ
MASAK raporunun detaylarını canlı yayında açıklayan Karaman, şunları söyledi: "Devredilen şirketin içinde bunlar var. Koca şirket devrediliyor ama İmamoğlu İnşaat'tan Güllüce Tarımcılığa sadece 15 milyon lira para gönderiliyor. O şirketin içinde bu 3 villa zaten 50 milyon dolar yapıyor. MASAK tespit etmiş bunu. Raporda, '07.03.2024'te Güllüce Tarımcılık A.Ş.'nin ortaklık yapısının değiştiği; buna göre İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin (İmamoğlu İnşaat) %100 oranında tek ortak olduğu; İmamoğlu İnşaat adına Tuncay Yılmaz adlı şahsın hareket edeceği tescil ve ilan olunmuştur. Diğer bir ifade ile Güllüce Tarımcılık A.Ş.'nin 46.800.000 TL'lik sermayesinin tamamını temsil eden paylar İmamoğlu İnşaat'a devredilmiştir.' ifadeleri yer aldı."
Devir işleminin ne karşılığında gerçekleştirildiğini de rapora dayanarak açıklayan Karaman, "Bunun karşılığında ne ödedi peki? 'Yapılan araştırmalarda hisse devrine ilişkin herhangi bir ödemenin olup olmadığına ilişkin incelemede, 15.03.2024, 05.04.2024 ve 16.05.2024 tarihlerinde Ali Nuhoğlu'na İmamoğlu İnşaat A.Ş. tarafından 3 işlemde toplam 15 milyon TL'lik bir ödeme gerçekleştirildiği bu ödemenin "Güllüce Tarımcılık San. ve Tic. A.Ş. hisse devir sözleşme bedeli 15.03.2024/05.04.2024/16.05.2024 vadeli çek ödemesi" açıklamaları ile yapıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu hisse devri ile ilgili olarak bundan başka ödeme tespit edilememiştir.' Yani Ekrem İmamoğlu, piyasa değeri 50 milyon dolar olan villaları 15 milyon liraya getirmiş." dedi.
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