Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki: "İsrail soykırım yaparken boykot havasında değillerdi"

(Foto: AA)

"EKONOMİ HEPİMİZİN EKONOMİSİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalara yönelik boykot çağrısı yaptığının hatırlatılması üzerine Yılmaz, şunları kaydetti: "Aynı siyasetçiler, İsrail bir soykırım yaparken hiç de boykot havasında değillerdi. Üstelik yabancı birtakım şirketlere karşı. Ama kendi şirketlerimize, milli yerli şirketlerimize bir boykot çağrısı yapılmasını da ben çok tehlikeli ve zararlı bir söylem olarak görüyorum. Bir dönemin yeşil sermaye tartışmalarını da anımsatan bir yaklaşım. Yani sermayeyi ideolojik olarak kendince bölerek, bir grup sermayeyi düşmanlaştırma. Bu Türkiye'ye bir iyilik değil. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına destek verecek bir yaklaşım değil.

Bu sorumsuz bir siyaset gerçekten. O şirketlere verdiğiniz zarar, orada çalışan insanlara da zarar veriyorsunuz. Türkiye'nin üretimine zarar veriyorsunuz. Türkiye'nin milli kaynaklarına zarar veriyorsunuz. 'Hükümete zarar vereyim de ekonomi batsın. Hükümete zarar vereyim de bu ülke yansın ne olursa olsun' gibi bir siyasi anlayışı herhalde hiçbirimiz kabul edemeyiz. Böyle bir sorumsuz siyaset anlayışı olmaz hakikaten. Ekonomi hepimizin ekonomisi. Bu ülke yansın ne olursa olsun gibi bir siyasi anlayışı herhalde hiçbirimiz kabul edemeyiz. Böyle sorumsuz bir siyaset anlayışı olmaz."

Terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısı ile ilgili sürecin olumlu ilerlediğini söyleyen Yılmaz, "Birileri bu işlere müdahale etmeden kendi aramızda, kendi içimizde bu süreçleri başarılı bir şekilde yürütmemiz hepimiz için en doğrusu." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Öcalan'ın kongreye katılabileceği bir mekanizma oluşturulmalı" ifadeleri ile ilgili değerlendirmesi sorulan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Devletin yetkili kurumları var. Bir mesaj iletilmesi gerekiyorsa devletin yetkili kurumları bu konularda zaten gereğini yaparlar. Bu süreci zaten belli kurumsal bir yapı içinde, devlet kendi titizliği içinde sürdürüyor ama DEM Parti'nin siyasi bir parti olarak yapması gereken, işte nasıl Sayın Bahçeli bakın 'Bir an önce yapın' diyor bu kongreyi, 'Bir an önce toplayın ve karar alın' diyor. Bu, bu çok kıymetli bir şey ama aynı şeyi DEM Parti'den duymuyoruz mesela. Niye DEM Parti bunu söylemiyor? Bir defa bence başkalarına görev ve sorumluluk yüklemek yerine önce dönüp kendilerine bir bakmaları lazım. 'Biz ne yapıyoruz' demeleri lazım. Bu süreçte olumlu bir katkıda bulunmak istiyorlarsa yapmaları gereken, terör örgütüne çağrı yapıp bir an önce kongrenizi toplayın ve bu kararı alın demeleridir. Önce üzerlerine düşeni yapsınlar."

Cevdet Yılmaz, DEM Parti heyetinin tekrar bir talepleri olduğu ve İmralı ziyaretine izin verilmediği iddialarına dair, "Benim bilgimde olan bir ziyaret yok. DEM Parti zaten ziyaretini yaptı biliyorsunuz. Görüşmeler yaptılar, gerekli mesajları istişare ettiler, tekrar götürdüler ve en son bir mesaj geldi oradan. Şimdi artık aynı şeyi defalarca konuşmanın bir anlamı yok takdir edersiniz ki. Terör örgütünü kuran kişi terör örgütüne, 'Kongrenizi toplayın ve feshedin' dedi. Önce bunu görmemiz lazım." diye konuştu.

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"SURİYE'DE BİRLİK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, SDG ile yönetim arasındaki anlaşmanın uygulanmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Suriye'de birlik istiyoruz biz. Bütün etnik grupların, dini grupların, mezheplerin bir arada yaşadığı parçalanmamış bir Suriye, bütünlüğü olan bir Suriye. Bu bizim çıkarımıza, menfaatimize olduğu gibi insani olarak da en doğrusu bu." ifadesini kullandı.

Suriye'de bütün kesimleri dahil eden bir hükümet kurma çabası olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu olumlu bir şey. Orada da birtakım provokatif hadiseler yaşadık. Onun üzerinden Türkiye'de birtakım provokasyonlar yapmaya çalışanlar oldu ama devletimizin gücü, milletimizin ferasetiyle biz bunları her zaman aşarız diye inanıyorum. Suriye'de de biz, orada yaşayan Kürtlerin her türlü hakka hukuka sahip olması gerektiğine inanıyoruz ama Türkiye için bir tehdit oluşturan bir terör yapılanmasına da hiçbir şekilde müsamaha edemeyiz. Ona da hiçbir şekilde olumlu bakamayız. Dolayısıyla bizim politikamız açık. Suriye'nin kendi içinde herkesin eşit haklara sahip olduğu, ülkeleri içinde istikrarlı bir şekilde daha müreffeh bir Suriye için çalıştıkları bir ortam oluşmalı."

Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye verdiği destek ve İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki yeni dönem ilişkilerini bir risk olarak görüp görmediğine ilişkin soruya Yılmaz, şu karşılığı verdi: "Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımız arasında bir telefon görüşmesi oldu. Oldukça da olumlu bir telefon görüşmesi olduğunu her iki taraf da teyit ediyor. Dolayısıyla zaten önceden de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Trump'un hukukları var. Dolayısıyla yeni değil yani ikisi de birbirlerinin tarzlarını da yaklaşımlarını biliyorlar. Oldukça olumlu bir görüşme olduğunu ifade edebiliriz. Tabii önümüzdeki süreçlerde Amerikan dış politikasının daha fazla ete kemiğe büründüğünü göreceğiz. Yeni bir yönetim, geçmiş bazı ifadelerden şu sözden, şu cümleden birtakım yorumlar yapılıyor ama sonuçta hükümetlerin somut politikaları, sahaya yansıyan somut tercihleridir esas olan. Bu çerçevede ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Sonuçta iki NATO üyesi ülkeyiz. NATO içinde Türkiye'nin konumu tartışılmaz bir yerde. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile sadece güvenlik alanında değil ekonomide, ticarette, başka konularda da ilişkilerimizi bundan sonra sürdüreceğiz. Burada bölgemizde en büyük risk unsuru az önce bahsettiğiniz, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırıları. Maalesef yine ateşkes bozuldu."

"TÜRKİYE BARIŞTAN YANA"

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan Etiyopya-Somali arasındaki gerilime kadar birçok konuda Türkiye'nin barıştan yana tavır sergilediğini belirten Yılmaz, "Türkiye barıştan yana, istikrardan yana, savaşlara karşı, uzlaşma arayışına destek veren bir ülke konumunda" ifadesini kullandı.

Cevdet Yılmaz, CATSA yaptırımları ve F-35 programı ile ilgili, "Biz, NATO'da müttefik olan iki ülke arasında yaptırıma kesinlikle olumlu bakmıyoruz tabii. Bu yaptırımların kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Mutlaka bir araya gelindiğinde bütün bu konular görüşülecektir." açıklamasını yaptı.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değinen Yılmaz, Avrupa Birliği'nin Türkiye için hala stratejik bir hedef olduğunu vurgulayarak, "Avrupa Birliği bizim için hala stratejik bir hedeftir tam üyelik" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs konusunda, Türkiye'nin Adadaki iki halkın da haklarını koruyan, iki devletli bir çözümden yana olduğunu yineledi. "Biz iki devletli bir çözümü savunuyoruz" diyen Yılmaz, bu çözümün adadaki istikrarın ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin ise Yılmaz, şunları kaydetti: "Keşke emekli sayımız daha az olsaydı da mevcut emeklilerimize daha fazla imkan sunabilseydik. 16 milyonu geçen bir emekli sayımız var. Burada aldığımız her karar çok büyük sonuçlar doğurur ama biz her zaman emeklimizi de anlıyoruz, yaşam şartlarını anlıyoruz. Dolayısıyla inanın imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu adımları atıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu enflasyondaki düşüş devam ettikçe, daha istikrarlı bir ortam oluştukça, mali alanımız oluştukça emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."