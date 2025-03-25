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78 kişiye mezar olmuştu! Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında flaş gelişme: Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 25.03.2025 19:02 Güncelleme: 25.03.2025 19:10
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78 kişiye mezar olmuştu! Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında flaş gelişme: Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü gözaltına alındı

Bolu’da 78 vatandaşa mezar olan Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında flaş gelişme yaşandı. Bu kapsamda, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kayak merkezi Kartalkaya'da 21 Ocak'ta gece saatlerde Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde başlayan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken; aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül'ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Yangının ardından bilirkişi heyetinin hazırlayarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin ise yangın denetim raporunun yetersiz ve eksik inceleme yapılarak düzenledikleri tespit edildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Raporda ayrıca otel ile ilgili yapı ve yapı kullanım ruhsatı verme, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve önceden ruhsatlandırılması yapılan yerlerin denetimlerinin İl Özel İdareleri'nin yetki ve sorumluluğunda olduğu, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadıklarından yangın ve sonuçlarında birinci derecede etkili oldukları belirtildi.

Raporun ardından, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan bugün gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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78 kişiye mezar olmuştu! Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında flaş gelişme: Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü gözaltına alındı 78 kişiye mezar olmuştu! Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında flaş gelişme: Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü gözaltına alındı 78 kişiye mezar olmuştu! Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında flaş gelişme: Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü gözaltına alındı

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