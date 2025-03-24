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AK Parti İl Başkanı Özdemir'den vandalların Şehzadebaşı Camisi tahribatına sert tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.03.2025 19:30
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AK Parti İl Başkanı Özdemir’den vandalların Şehzadebaşı Camisi tahribatına sert tepki

Saraçhane'de düzenlenen gösteriler esnasında Şehzadebaşı Camisi ve çevresinde yapılan alçak saldırılar tepkilerin odağında. Vandalların saldırısına ve oluşturduğu tahribata AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den de bir tepki geldi. Özdemir, yaşananların saygısızlık olduğunu belirterek ' İstanbul halkı, kargaşadan, provokasyondan ve hukuksuzluktan medet umanları çok iyi tanımaktadır. Anayasal haklar bahane edilerek, kutsal mekanlarımızın tahrip edilmesi, değerlerimize açık bir saldırıdır.' dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Saraçhane'de düzenlenen gösteriler esnasında Şehzadebaşı Camisi ve çevresinde yapılan tahribata tepki gösterdi.

ORTAK DEĞERLERE SAYGISIZLIK

Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında yaşanan olayların ve saldırıların, İstanbul'un tarihi mirasına ve ortak değerlerine saygısızlık olduğunu kaydetti.

"ÖZEL'İN ÇAĞRISI KABUL EDİLEMEZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrılarının ardından Şehzadebaşı Camisi ve çevresinde yaşanan tahribatın kabul edilemez olduğunu belirten Özdemir, "Tarihi mezar taşları zarar görmüş, kutsal mekanımızın avlusunda kabul edilemez görüntüler ortaya çıkmıştır. İstanbul halkı, kargaşadan, provokasyondan ve hukuksuzluktan medet umanları çok iyi tanımaktadır. Anayasal haklar bahane edilerek, kutsal mekanlarımızın tahrip edilmesi, değerlerimize açık bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Olayların meşrulaştırılamayacağının altını çizen Özdemir, "Herkesi sağduyuya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Hukukun üstünlüğüne gölge düşürecek, toplumu kutuplaştıracak ve İstanbul'u kaosa sürükleyecek girişimlerden kaçınılmalıdır. Şehrimizin huzuru ve ortak değerlerimiz hepimizin ortak sorumluluğudur." çağrısında bulundu.

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