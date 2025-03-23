Yolsuzluğu örtbas provokasyonu! Marjinal gruplardan polise saldırı: Yanıcı madde ve meşale attılar

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen gruba, polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 50 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana marjinal gruplar provokatif eylemler düzenleyerek sokakları karıştırmayı amaçıyor.

Dün yine Saraçhane'de polisimize asitli saldırı düzenlenmiş ve bu durum tepkilerin odağına yerleşmişti. Vandallar bu kez Saraçhane'de yine polislere yönelik skandal bir harekette bulundular.

POLİSE YANICI MADDE ATTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.