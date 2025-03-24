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AK Parti'den CHP'nin sokak provokasyonuna tepki: Demokratik hakları istismar ediyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.03.2025 14:03 Güncelleme: 24.03.2025 14:21
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AK Parti’den CHP’nin sokak provokasyonuna tepki: Demokratik hakları istismar ediyorlar

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreciyle birlikte başlayan CHP'nin sokakları provoke etmesine AK Parti cephesinden bir tepki daha geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmadaki iddiaların birçoğunun CHP'liler tarafından dillendirildiğine dikkat çekerken, 'Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar.' dedi.

19 Mart Çarşamba sabahı İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu onlarca kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sürecin ardından dün (23 Mart) İmamoğlu'nun da aralarında olduğu birçok kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK PARTİ'DEN CHP'NİN SOKAK PROVOKASYONUNA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup ise sokak çağrıları yaparak süreci provoke ederek sokakları terörize etmeye çalışırken, konuyla ilgili AK Parti cephesinden bir tepki daha geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar." ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in paylaşımının tamamı
CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar.

Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir.

CHP yönetimi gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemiyor. Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP'li bazı isimler tarafından bazı CHP'li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi. İlk olarak CHP'li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı.

Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar.

CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir.

CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP'li bazı siyasetçilerin CHP'li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı (X)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya paylaşımı (X)

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AK Parti’den CHP’nin sokak provokasyonuna tepki: Demokratik hakları istismar ediyorlar AK Parti’den CHP’nin sokak provokasyonuna tepki: Demokratik hakları istismar ediyorlar AK Parti’den CHP’nin sokak provokasyonuna tepki: Demokratik hakları istismar ediyorlar
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