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CHP ile DEM'in kent uzlaşısı deşifre oldu! İşte o belge...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.03.2025 09:51 Güncelleme: 24.03.2025 10:49
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CHP ile DEM’in kent uzlaşısı deşifre oldu! İşte o belge...

DEM Parti ile CHP’nin yerel seçimlerde yaptığı “kent uzlaşısı” kapsamında aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. DEM ve CHP’nin kent uzlaşısı modeli, tutuklanan kişilerin parti üyelik bilgilerinin soruşturma dosyasına eklenmesiyle yeniden açığa çıktı. İşte o belgeler...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, terör örgütü PKK'nın siyasal yapılanması DEM Parti, CHP ile 31 Mart 2024'te "kent uzlaşısı" anlaşması yaptı. Örgüt, bu şekilde İstanbul'daki birçok belediyeye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri yerleştirdi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (AA)

DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN...

Örgüt, deşifre olmamaları için CHP listelerine koyduğu isimleri, HDP parti yöneticileri yerine PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyelerinden seçti.

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Kent uzlaşısıyla CHP'li belediyelere yerleştirilen isimler, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla KCK sözleşmesinde yer alan örgütlenme modeli ile benzer bir şekilde yatay örgütlenerek kendini TBMM'ye alternatif bir meclis olarak tanımlayan Halkların Birleşik Devrim Hareketi içinden seçildi.

Kent uzlaşısı ile birlikte CHP'ye transfer olan isimler (Sabah)Kent uzlaşısı ile birlikte CHP'ye transfer olan isimler (Sabah)

Örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün de aralarında bulunduğu 10 kişi, geçen ay düzenlenen operasyonla deşifre edilerek tutuklandı.

Elif Gül'e ait belge (Sabah)Elif Gül'e ait belge (Sabah)

UZLAŞILAN ADAYA DESTEK

Yapılan soruşturmada, kent uzlaşısının DEM Parti aklıyla oluşturulan bir formül olmadığı, formülün teorisinin 2010 yılında Duran Kalkan tarafından yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, bati illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu belirlendi.


Elif Gül'e ait belge (Sabah)Elif Gül'e ait belge (Sabah)

"Kent uzlaşısı" formülü ile batı illeri ve ilçelerindeki örgüt üyelerinin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmaları, yerel yönetimlerde yer almaları ve siyasi bir denge olmalarını amaçladığı öğrenildi.

Cemalettin Yüksel ait belge (Sabah)Cemalettin Yüksel ait belge (Sabah)

PARTİ DEĞİŞİKLİKLERİYLE DEŞİFRE OLDULAR

SABAH, soruşturma dosyasına giren çok önemli bir belgeye de ulaştı. Kent uzlaşısı kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan isimlerin, parti üyelik bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'ndan istendi.


Abdulcenar Barış ait belge (Sabah)Abdulcenar Barış ait belge (Sabah)

Soruşturma dosyasına giren belgeye göre, soruşturma kapsamında tutuklanan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün de aralarında bulunduğu isimlerin HDP parti üyesi oldukları, 19 Şubat 2024 tarihinde HDP üyeliklerini sonlandırıp 7 gün sonra 26 Şubat'ta CHP parti üyelik kaydı yaptırdıkları belirlendi.

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CHP ile DEM’in kent uzlaşısı deşifre oldu! İşte o belge... CHP ile DEM’in kent uzlaşısı deşifre oldu! İşte o belge... CHP ile DEM’in kent uzlaşısı deşifre oldu! İşte o belge...
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