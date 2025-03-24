CHP ile DEM'in kent uzlaşısı deşifre oldu! İşte o belge...
DEM Parti ile CHP’nin yerel seçimlerde yaptığı “kent uzlaşısı” kapsamında aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile meclis üyelerinin de bulunduğu 10 kişi tutuklandı. DEM ve CHP’nin kent uzlaşısı modeli, tutuklanan kişilerin parti üyelik bilgilerinin soruşturma dosyasına eklenmesiyle yeniden açığa çıktı. İşte o belgeler...
DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN...
Örgüt, deşifre olmamaları için CHP listelerine koyduğu isimleri, HDP parti yöneticileri yerine PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyelerinden seçti.
Kent uzlaşısıyla CHP'li belediyelere yerleştirilen isimler, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla KCK sözleşmesinde yer alan örgütlenme modeli ile benzer bir şekilde yatay örgütlenerek kendini TBMM'ye alternatif bir meclis olarak tanımlayan Halkların Birleşik Devrim Hareketi içinden seçildi.
Örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün de aralarında bulunduğu 10 kişi, geçen ay düzenlenen operasyonla deşifre edilerek tutuklandı.
UZLAŞILAN ADAYA DESTEK
Yapılan soruşturmada, kent uzlaşısının DEM Parti aklıyla oluşturulan bir formül olmadığı, formülün teorisinin 2010 yılında Duran Kalkan tarafından yapıldığı, demokratik özerklik sisteminde bazı alanlarda uygulanacak bir formül olduğu, doğu illerinde yerel yönetimlerin kazanılarak özerklik sisteminin kurulması, bati illerinde ise Kürt nüfusunu özerklik sistemine benzer bir sistemle yerel yönetimlere dahil edilmesi planlaması çerçevesinde oluşturulduğu belirlendi.
"Kent uzlaşısı" formülü ile batı illeri ve ilçelerindeki örgüt üyelerinin, belediyeleri kazanamasalar da uzlaşacak ve desteklenecek aday karşılığında, belediye meclislerinde belli sayılarda kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmaları, yerel yönetimlerde yer almaları ve siyasi bir denge olmalarını amaçladığı öğrenildi.
PARTİ DEĞİŞİKLİKLERİYLE DEŞİFRE OLDULAR
SABAH, soruşturma dosyasına giren çok önemli bir belgeye de ulaştı. Kent uzlaşısı kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan isimlerin, parti üyelik bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu'ndan istendi.
Soruşturma dosyasına giren belgeye göre, soruşturma kapsamında tutuklanan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün de aralarında bulunduğu isimlerin HDP parti üyesi oldukları, 19 Şubat 2024 tarihinde HDP üyeliklerini sonlandırıp 7 gün sonra 26 Şubat'ta CHP parti üyelik kaydı yaptırdıkları belirlendi.
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