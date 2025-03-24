Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Bakan Fidan mevkidaşı Rubio ile görüşecek
Türkiye ile ABD arasındaki diplomasi trafiği yoğunlaşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington’a giderek ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşecek. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Ayrıca, nisan ayında planlanan Erdoğan-Trump zirvesi de gündemde olacak. Fidan, bu görüşme için çalışmaların sürdüğünü ve Erdoğan’ın ziyarete olumlu baktığını ifade etmişti.
Türkiye ile ABD arasındaki diplomasi trafiği hız kazanırken bugün kritik bir görüşmeye imza atılacak.
HAKAN FİDAN WASHINGTON YOLCUSU
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelecek.
GÜNDEMDE KRİTİK KONULAR VAR
Fidan ve Rubio'nun görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler ele alınacak. Ayrıca, nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirve de gündemde olacak.
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