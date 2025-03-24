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Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Bakan Fidan mevkidaşı Rubio ile görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.03.2025 09:28 Güncelleme: 24.03.2025 09:35
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Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Bakan Fidan mevkidaşı Rubio ile görüşecek

Türkiye ile ABD arasındaki diplomasi trafiği yoğunlaşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington’a giderek ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşecek. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Ayrıca, nisan ayında planlanan Erdoğan-Trump zirvesi de gündemde olacak. Fidan, bu görüşme için çalışmaların sürdüğünü ve Erdoğan’ın ziyarete olumlu baktığını ifade etmişti.

Türkiye ile ABD arasındaki diplomasi trafiği hız kazanırken bugün kritik bir görüşmeye imza atılacak.

HAKAN FİDAN WASHINGTON YOLCUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD mevkidaşı Rubio (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD mevkidaşı Rubio (AA)

GÜNDEMDE KRİTİK KONULAR VAR

Fidan ve Rubio'nun görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler ele alınacak. Ayrıca, nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirve de gündemde olacak.

Başkan Erdoğan ve Donald Trump (AA)Başkan Erdoğan ve Donald Trump (AA)

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK

Dışişleri Bakanı Fidan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Erdoğan-Trump görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine olumlu yaklaştığını vurgulamıştı.

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Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Bakan Fidan mevkidaşı Rubio ile görüşecek Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Bakan Fidan mevkidaşı Rubio ile görüşecek Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Bakan Fidan mevkidaşı Rubio ile görüşecek
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