Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Bakan Fidan mevkidaşı Rubio ile görüşecek

Türkiye ile ABD arasındaki diplomasi trafiği hız kazanırken bugün kritik bir görüşmeye imza atılacak.

HAKAN FİDAN WASHINGTON YOLCUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelecek.