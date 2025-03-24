24 Mart 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.03.2025 11:00
ABONE OL
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine geçit vermiyor.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde jandarma ekiplerince devam eden çalışmalarda Arifiye ilçesindeki bir adreste satışa hazır vaziyette uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; paketlenmiş satışa hazır vaziyette 420 gram bonzai, 15 kilogram bonzai hammaddesi olan 150 gram sıvı amfetamin ve 2 adette cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.Ş. ve E.P. isimli iki şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör