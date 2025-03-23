Marjinal örgütlerden saldırı! Sokak terörünü kim tetikliyor? Sahaya nasıl sürüldüler?
İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör operasyonları kapsamında gözaltına alınmasının ardından bir grup provokatörler sokaklarda saldırılar düzenleyerek ortalığı karıştırmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in skandal çağrısının ardından İstanbul, Ankara, Antalya gibi illerde bazı marjinal gruplar polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırılar düzenliyor. Günlerdir süren sokak provokasyonlarını tetikleyenler kim? Yüzü maskeli eli taşlı provokatörler kim? Yolsuzluk provokasyonlarla örtülmeye mi çalışılıyor? İşte tüm bu soruların yanıtı A Haber ekranlarında uzman isimler tarafından konu, 'Provokatörler bir partinin destekçisi değil. Bir rant çetesi burada var. CHP'li değil ve CHP'lilerin arkasına sığınıyor.' olarak değerlendirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında 91 şüphelinin yolsuzluk ve terör suçlarından soruşturması sürüyor. İmamoğlu ve beraberindeki diğer şüpheliler akşam saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na götürülürken ifade işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in günlerdir yaptığı skandal sokak çağrısını yinelemesi üzerine marjinal örgütler, sokakları karıştırarak provokasyon yapmaya devam ediyor. Peki Özel'in çağrısı sonrası marjinal örgütleri nasıl sahaya sürdüler? A Haber ekranlarında sahadaki muhabir arkadaşımız Mert Hacıalioğlu Ankara'da Kızılay'da yaşanan son durumu aktarırken, uzman isimlerde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mert Hacıalioğlu: Saraçhane'de yapılan açıklamanın ardından sokaklar oldukça hareketlendi. Bazı gruplar taşkınlık çıkararak gerginlik oluşturmaya devam ediyor. Polis ekipleri yaptığı anonsta 'Eyleminize son verin derhal dağılın' uyarısında bulunuyor. Ekipler Türk bayraklarını kullanarak ve yüzünü kapatarak polise saldıranlara orantılı güç uygulanacaktır' uyarıları yapılıyor. Çevik kuvvet ekipleri buradaki kalabalığı dağıtmaya çalışıyor. Bir yandan da gözaltılar devam ediyor. Yolun karşı tarafından polis hem anons gerçekleştirerek hemde müdahalesini yapıyor. Kızılay'da Çankaya Belediyesi'ne doğru olan noktada TOMA ekipleri burada ilerleyişini, sürdürüyor. Çevik kuvvet yolu tamamen kapatmış durumda.
"PROVOKATÖRLERE UYARI!"
Mert Hacıalioğlu: Polis ekipleri Kızılay'da ilerleyişi devam ederken provokatörler ara sokaklara dağılmış gibi görülüyor. TOMA'lar su ile müdahaleler yapıyor. Yola çok sayıda çöp poşeti atılmış. Bir başka alanda da çöp paketleri torbaları yığılmış halde bulunuyor." İnsanlar eleştiri hakkını kullanabilir ama polise taş atan konteynerleri ateşe veren durumlar hukuk devletinde kabul edilebilir bir durum değildir. Yargı süreci devam edecek. Polis ekiplerimiz çok sağ duyulu şekilde burada bulunuyor.
Siyaset Bilimci Doç. Dr. Kemal Olçar: Burada grupları ikiye ayırmak gerekiyor. İlki toplumsal bir durumu algılamış bir grup, diğeri ise kalabalığın içerisine sızmak suretiyle birileri tarafından görevlendirilmiş örgütsel bir başka bir grup var. Bu tür olayları başka noktalara taşınmaya çalışılıyor. Kim ya da kimler tarafından bu grubun görevlendirildiğini bilmiyoruz. Provokasyon yapmak ve o grubu istismar etmek ve kitleyi belli bir noktaya taşımak suretiyle kaotik bir noktaya taşınmak isteniyor. Mübalağa etmiş olalım İstanbul üzerinde bir iç çatışmaya kadar götürecek bir durumun tetikleyicisi olabilirler.
YÜZÜ MASKELİ PROVOKATÖRLER KİM?
Büyük kitle, grubun içine sızmış olan örgüt tarafından kurban şeklinde kullanılabilirler. Provoka edilen insanlar masum insanları yanlarına getirdikleri bazı ateşli silahlarla zarar vererek kalabalığın içerisinde ölüme neden olabilirler. Hatta bu durumu polis memurlarına yıkabilirler. Bu şiddetli ve tahrik oluşumu söz konusu ve polis ekiplerinin çok dikkatli olması gerekiyor. Provokatörler bir partinin destekçisi değil. Bence bir rant çetesi burada var. Provokatörler CHP'li değil ve CHP'lilerin arkasına sığınıyor.
"KAMU MALINA ZARAR VEREREK BÜYÜK KAOS OLUŞTURABİLİRLER"
Provakatör grup, kamu mallarına zarar vererek ve çok büyük bir kaos oluşturabilecek hususlar oluşturulabilir. Bir yandan da bu provokatif eylemleri yapanları destekleyen büyüklerine haber salıp burada çok büyük dış müdahaleye açık zeminler oluşturabilirler. Polis ekiplerimiz yüzü maskeli özel grupları toplum içerisinde takip ediyor. Kısa süre içerisinde yakalayacaktır.
"GENÇLERİN HARCANAN PARALARIN HESABINI SORMASI LAZIM"
Ekrem Kızıltaş: Bu işin iki ayağı var. İlki buraya gelen gençlere sizin zamanında amcalarınızın, babalarınız okuma hakkını gasp etmek için bugünlerde de iptal edilen diplomasını savunun diye sokağa salınanlar var. Bir diğeri ise 2019'dan beri İstanbul'u idare eden ve 17 tane kent lokantası ve 100 küsürden başka kreş dışında söyleyeceği bir şey olmayan insan var. Trilyonlarca liranın nereye gittiği ve nasıl harcandığıyla ilgili sorunun yanıtı merak ediliyor. Gençler bu paraların hesabını sormaları gerekirken sorulmaması için sokağa çağrılıyor. 12 Eylül'den sonra Türk Ceza Kanunu'nda katı kurallar devreye girdi. Sokağa çıkan birçok kişi yazı yazmak ve afiş asmak nedeniyle içeri girdi ve okullarını kaybederek geleceklerini kararttılar. Gaza gelerek buraya gelen gençlerin dikkatli olması gerekir.
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