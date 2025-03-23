Özgür Özel’den İmamoğlu tehdidi: Tutuklanırsa Türkiye’yi durdururuz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması durumunda yaşanacakları sıralayarak, tehditler savurdu. Özel, İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'ne gönderilmesi ihtimalinin Türkiye'yi büyük bir kaosa sürükleyeceğini belirtti.

Özel, "Silivri'yi aklımızdan geçirmiyoruz. O ihtimal Türkiye ekonomisini dibe batırır, Türk dış politikasını batırır, Türkiye'nin iç huzuru mahvolur, Meclis çalışamaz. Ayrıca bu ülkenin yarınları içinde doğru adımlar atılamaz. Bütün uzlaşma ihtimallerini tüketirler." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, bu tür bir tutuklama adımının ülke genelinde ciddi bir toplumsal ve siyasi krize yol açacağına dikkat çekti.

Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasının yalnızca İstanbul için değil, tüm Türkiye için büyük bir tehdit oluşturacağını savunarak, siyasi atmosferin daha da gerileceğini ve ülkenin ilerlemesinin engelleneceğini ifade etti. Bu açıklamalar, hem siyasi arenada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.