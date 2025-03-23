Marjinal örgütlerden saldırı! Olayları kim tetikliyor? Sahaya nasıl sürüldüler?



Siyaset Bilimci Doç. Dr. Kemal Olçar

YÜZÜ MASKELİ PROVOKATÖRLER KİM?

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Kemal Olçar: Burada grupları ikiye ayırmak gerekiyor. İlki toplumsal bir durumu algılamış bir grup, diğeri ise kalabalığın içerisine sızmak suretiyle birileri tarafından görevlendirilmiş örgütsel bir başka bir grup var. Bu tür olayları başka noktalara taşınmaya çalışılıyor. Kim ya da kimler tarafından bu grubun görevlendirildiğini bilmiyoruz. Provokasyon yapmak ve o grubu istismar etmek ve kitleyi belli bir noktaya taşımak suretiyle kaotik bir noktaya taşınmak isteniyor. Mübalağa etmiş olalım İstanbul üzerinde bir iç çatışmaya kadar götürecek bir durumun tetikleyicisi olabilirler.

YÜZÜ MASKELİ PROVOKATÖRLER KİM?

Büyük kitle, grubun içine sızmış olan örgüt tarafından kurban şeklinde kullanılabilirler. Provoka edilen insanlar masum insanları yanlarına getirdikleri bazı ateşli silahlarla zarar vererek kalabalığın içerisinde ölüme neden olabilirler. Hatta bu durumu polis memurlarına yıkabilirler. Bu şiddetli ve tahrik oluşumu söz konusu ve polis ekiplerinin çok dikkatli olması gerekiyor. Provokatörler bir partinin destekçisi değil. Bence bir rant çetesi burada var. Provokatörler CHP'li değil ve CHP'lilerin arkasına sığınıyor.

KAMU MALINA ZARAR VEREREK BÜYÜK KAOS OLUŞTURABİLİRLER

Provakatör grup, kamu mallarına zarar vererek ve çok büyük bir kaos oluşturabilecek hususlar oluşturulabilir. Bir yandan da bu provokatif eylemleri yapanları destekleyen büyüklerine haber salıp burada çok büyük dış müdahaleye açık zeminler oluşturabilirler. Polis ekiplerimiz yüzü maskeli özel grupları toplum içerisinde takip ediyor. Kısa süre içerisinde yakalayacaktır.