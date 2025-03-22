İBB’ye terör soruşturması! Mahir Polat’ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sadaka niyetine

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Polat'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine yaklaşık 2 saat boyunca 8 sayfalık ifade verdiği öğrenildi.

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış ile yaklaşık 4 sene önce arkadaşlarının olduğu bir kafe ortamında tanıştığını belirten Polat, "Kendisi Ezidilik üzerine akademik çalışmaları olması ve benim de dinler tarihi konusunda doktora yapmış olmam sebebiyle bu konular hakkında fikir alışverişi yaptık. Bunun dışında herhangi bir sosyal görüşme olmadı. Konumum nedeniyle bu tür kişi ve kurumlarla irtibatlı olabilirim ancak bu kişiyle irtibat kurmadım." dedi.

HTS kayıtlarında tespit edilen ve terör suçlarından adli/idari işlem kaydı bulunan 116 şahısla neden irtibat kurduğu sorulan Polat, tespit edilen 116 şahsın isim bilgilerinin kendisine verilmediğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu şahısların adli ve idari yönden örgütsel durumlarını bilme imkanım yoktur. Ancak belediyedeki görevimden ötürü çok sayıda insanla irtibatlı olmam normaldir. Belediyeye bağlı sosyal hizmetlerde genel itibarıyla yardıma muhtaç vatandaşların yardım taleplerinin sonucunu öğrenmek ve talepte bulunmak maksadıyla benimle irtibat kurması nedeniyle bu durum tespit edilmiş olabilir. Yine buna benzer İstanbul'da bulunan ve tahrip olmuş tarihi yapıların düzeltilmesi için kurulan ve yöneticisi olduğum 'İBB Miras' kapsamında da pek çok vatandaş benimle irtibat kurup ihbar yapmaktadır. Ayrıca Hatay depremi sonrasında İBB'ye bağlı deprem koordinasyon biriminin başındaydım. Bu koordinasyona bağlı olarak insani, gıda, sağlık, inşaat malzemeleri gibi yardımlar yapılmaktaydı. Bu süreçte ben ve ekip arkadaşlarım tarafından İstanbul ve diğer illerden, hatta yurtdışından da çok defa arandım. Kullanmış olduğum numara sosyal mecralara da verilmişti. Yine bu nedenle tanımadığım birçok numara tarafından aranmış olabilirim. Ek olarak Muhtarlıklar Daire Başkanlığı bana bağlı olması nedeniyle muhtarların iletmiş olduğu her türlü yardıma muhtaç insanların durumları iletilmek üzere benimle irtibat kurulmaktadır. Bu irtibat konuları talep ya da taleplere cevap vermek maksadıyla, arama ve aranma şeklinde olmuş olabilir."

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Gizli tanık İlke'nin ifadesinde yer alan 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin seçimlerde CHP'yi desteklemesi için para trafiği sağlandığı ve kendisinin de partiler arası bağlantıyı kurduğu iddiaları Polat'a soruldu.

Polat, para trafiği hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade ederek, partiler arası bağlantıyı sağlama iddiasını ise kesinlikle reddettiğini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu'nda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında işlem gören 2 şüpheliyle arasında para transferi olduğunun tespit edildiği hatırlatılan Polat'a, para transferlerini yapma amacı soruldu.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Şahıslardan birini Trabzonspor taraftarı olması sebebiyle tanıdığını ve kendisine sosyal medyada maddi yardım mesajları atması üzerine sadaka niyetine 100 lira gönderdiğini anlatan Polat, diğer kişiyi tam olarak hatırlayamadığını, sosyal medya üzerinden yardım talep etmesi üzerine sadaka niyetine 50 lira göndermiş olabileceğini iddia etti.

MASAK Raporu'nda yer alan "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında arama kararı olan Oğuzhan İnce ve aynı suçtan hakkında adli işlem bulunan Sultan Kaya'ya para gönderdiği soruldu. "Oğuzhan İnce isimli şahsı sosyal medyadan Trabzonspor taraftarı olması sebebi ile tanımaktayım. Kendisinin sosyal medyasından maddi yardım mesajları atması üzerine ben de kendisine sadaka niyetine yukarıdaki tespit edilen 100 TL yi gönderdim. Tarihini tam olarak hatırlamamakla beraber kadın bir şahsın sosyal medya üzerinden yardım talep etmesi üzerine sadaka niyetine yukarıda tespit edilen 50 TL'yi hesabına göndermiştim. Sultan Kaya isimli şahıs benim yardım etmiş olduğum bayan şahıs olabilir" dedi.