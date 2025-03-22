İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Valilik'ten yeni karar | İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...
İstanbul Valiliği, 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...
İstanbul Valiliği, 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:
"19.03.2025 Valiliğimizce alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verilmiştir. Yeni karar doğrultusunda 22.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 ile 23.03.2025 Pazar günü saat 08.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:
KAPANACAK YOLLAR (16.00 İTİBARİYLE)
Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,
Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,
Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi'ne Çıkan Tüm Yollar,
Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,
Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,
Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,
Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,
Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,
Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,
Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,
Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,
Yeniyol Caddesi,
D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,
D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları.
ALTERNATİF YOLLAR
Çiftecevizler Caddesi,
Sıracevizler Caddesi,
Silahşör Caddesi,
Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,
Halaskargazi Caddesi,
Şişli Büyükdere Caddesi,
Darülaceze Caddesi,
Vatan Caddesi,
Kağıthane Caddesi,
D 100.
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