Sosyal medya farelerinin sesi kesildi! İmamoğlu’nun trollerine engel

Sosyal medya üzerinden Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla açılan, kimliği belirsiz birçok troll hesaba erişim engeli getiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından fonlanan ve provokasyon aparatı olarak kullanılan birçok hesap X tarafından kapatıldı.

TERÖR VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk ve terör operasyonu başlatılmış, başkan Ekrem İmamoğlu da bu kapsamda gözaltına alınmıştı. Dün yolsuzluk soruşturmasından ifade veren İmamoğlu bugün de terör soruşturması kapsamında ifade veriyor.

SOSYAL MEDYA TROLLERİNİN SESİ KESİLDİ

Sosyal medya platformu X'te, İBB bütçesinden fonlanan birçok hesap, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ardından provokatif paylaşımlara başladı. Provokasyon yapan İmamoğlu'nun troll hesaplarına tek tek erişim engeli getirilmeye başlandı.