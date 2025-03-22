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Sosyal medya farelerinin sesi kesildi! İmamoğlu'nun trollerine engel

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.03.2025 14:36 Güncelleme: 22.03.2025 14:41
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Sosyal medya farelerinin sesi kesildi! İmamoğlu’nun trollerine engel

Sosyal medyada Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için açılan ve provokasyon yapan troll hesaplar kapatılmaya başlandı. İBB bütçesinden fonlanan troll hesaplara tek tek erişim engeli getiriliyor.

Sosyal medya üzerinden Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla açılan, kimliği belirsiz birçok troll hesaba erişim engeli getiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından fonlanan ve provokasyon aparatı olarak kullanılan birçok hesap X tarafından kapatıldı.

Sosyal medya farelerinin sesi kesildi! İmamoğlu’nun trollerine engel

TERÖR VE YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDAN GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk ve terör operasyonu başlatılmış, başkan Ekrem İmamoğlu da bu kapsamda gözaltına alınmıştı. Dün yolsuzluk soruşturmasından ifade veren İmamoğlu bugün de terör soruşturması kapsamında ifade veriyor.

Sosyal medya farelerinin sesi kesildi! İmamoğlu’nun trollerine engel

SOSYAL MEDYA TROLLERİNİN SESİ KESİLDİ
Sosyal medya platformu X'te, İBB bütçesinden fonlanan birçok hesap, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ardından provokatif paylaşımlara başladı. Provokasyon yapan İmamoğlu'nun troll hesaplarına tek tek erişim engeli getirilmeye başlandı.

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Sosyal medya farelerinin sesi kesildi! İmamoğlu’nun trollerine engel Sosyal medya farelerinin sesi kesildi! İmamoğlu’nun trollerine engel Sosyal medya farelerinin sesi kesildi! İmamoğlu’nun trollerine engel

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