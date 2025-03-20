Ekrem İmamoğlu ne zaman ifade verecek? Tarih belli oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor. İmamoğlu’nun ifadesinin tüm şüphelilerin sorgusunun tamamlanmasının ardından cuma ya da cumartesi günü alınacağı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin Cumartesi sabahı adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla iki ayrı soruşturma başlattı.
87 KİŞİ GÖZALTINDA
Soruşturmalar, "suç örgütü yöneticiliği", "örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi iddiaları içeriyor. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 106 kişiden 87'si, dün gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı.
İMAMOĞLU CUMA YA DA CUMARTESİ İFADE VERECEK
Gözaltına alınan şüpheliler geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçirirken, sorgularına bugün başlandı. İlk olarak Medya A.Ş çalışanlarının ifadeleri alınırken, suçlamaları daha hafif olan şüphelilerden başlanarak ilerleniyor. Sorgu sürecinin Cuma gününe kadar devam etmesi beklenirken, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un ise en son ifadeye çağrılacağı öğrenildi. İmamoğlu'nun ifadesinin cuma ya da cumartesi günü alınması bekleniyor.
ALT KADEMEDEN ÜST KADEMEYE DOĞRU SORGU
A Haber Muhabiri Esra Akyürek canlı yayında konuya ilişkin konuşurken "İfadeler alt kademeden üst kademeye doğru alınıyor. İmamoğlu'nun ifadesinin cumartesi alınabilir. Sonrasında adli makamlara sevk süreci olacak" dedi.
BAZILARI İTİRAFÇI OLMAK İSTİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonuna ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alınan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri ve 'itirafçı' olmak istedikleri öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor. Rüşvetten, kara para aklamaya ve dolandırıcılığa kadar uzanan suçlamaların baş şüphelisi olarak gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu henüz ifade vermeye başlamadı. Nezarethanede geceyi tek başına geçiren ve nezarethane menüye tabi tutulan İmamoğlu hakkında 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonu sorulacak.
Öte yandan, yürütülen soruşturma devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için 'itirafçı' olmak istedikleri ve bildiklerini anlatmak üzere savcılık ve kolluk birimlerine başvuru yaptıkları öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan söz konusu şüphelilerin itirafları doğrultusunda yeni operasyon dalgasının başlayabileceği ileri sürülüyor. İtirafçı olmak isteğinde oldukları anlaşılan söz konusu şüphelilerin, bu isteklerini emniyet ve savcılık makamlarına bildirdikleri öğrenildi.
Haklarında yakalama kararı bulunan 106 şüphelinin 87'si dün yapılan operasyonda gözaltına alınmış, firari 19 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti. 560 milyar liralık yolsuzlukta Medya A.Ş., Kültür A.Ş., KİPTAŞ, İSPARK şirketleriyle bağlantılı isimler "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap"la suçlanıyor.
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