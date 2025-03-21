Dolmabahçe'de diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
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