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Dolmabahçe'de diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 19:55
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Dolmabahçe’de diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

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Dolmabahçe’de diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldı Dolmabahçe’de diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldı Dolmabahçe’de diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldı

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