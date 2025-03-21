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Başkan Erdoğan Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'yu kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 20:24
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Başkan Erdoğan Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo’yu kabul etti

Başkan Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

O anlara ilişkin fotoğraf kareleri yayınlandı.

(FOTO: AA ) (FOTO: AA )

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Başkan Erdoğan Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo’yu kabul etti Başkan Erdoğan Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo’yu kabul etti Başkan Erdoğan Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo’yu kabul etti

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