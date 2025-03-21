21 Mart 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Terör davasında flaş gelişme! İstanbul Barosu’nun başkan ve yönetimin görevine son verildi

Terör davasında flaş gelişme! İstanbul Barosu’nun başkan ve yönetimin görevine son verildi

Giriş: 21.03.2025 19:07 Güncelleme: 21.03.2025 19:11
ABONE OL
Terör davasında flaş gelişme! İstanbul Barosu’nun başkan ve yönetimin görevine son verildi

Terör bağlantısı olan İstanbul 1 nolu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinin değişmesi, yerlerine başkalarını seçilmesi talebiyle açılan davada karar verildi. Bu kapsamda İstanbul Barosu’nun başkan ve yönetimin görevine son verildi

Terör sicilleri kabarık olan iki teröristin öldürülmesinde devleti savaş suçu işlemekle itham eden İstanbul 1 nolu Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinin değişmesi, yerlerine başkalarını seçilmesi talebiyle açılan davada karar verildi. Mahkeme, davanın kabulüne, başkan ve yönetiminin görevine son verilmesine ve yeniden seçim yapılmasına hükmetti.

Ayrıntılar geliyor...

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör