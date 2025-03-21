CHP eyleminde büyük provokasyon! Marjinal gruplar Saraçhane’de polise saldırıyor

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"DÜNKÜ GÖSTERİLERDE 16 POLİS YARALANDI, 53 ŞAHSA İŞLEM YAPILDI"

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dünkü saldırılarda 16 polisin yaralandığını duyurdu.

Ayrıca gösterilerde 53 şahsa, 2199 sayılı kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından işlem yapıldı.

326 ŞÜPHELİ HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları kapsamında 72'si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini belirtti.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığının yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Yaralı polislere şifa dileyen Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir." dedi.