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İBB soruşturmasında yeni görüntüler

İBB soruşturmasında yeni görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 14:59
Güncelleme:20.03.2025 14:59
İBB'ye yapılan soruşturmada kilit isimlerden olan ve 40 milyon TL ile kaçmaya çalışırken yakalandığı iddia edilen Ali Nuhoğlu'nun gözaltına alınma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İlk kez A Haber farkıyla ekranlara gelen görüntülerde Nuhoğlu'nun polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve ofisinde yapılan aramada deste deste dolarlar ele geçirildiği görülüyor.
İBB soruşturmasında yeni görüntüler
İBB soruşturmasında yeni görüntüler
İBB soruşturmasında yeni görüntüler
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