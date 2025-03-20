İBB soruşturmasında yeni görüntüler

İBB'ye yapılan soruşturmada kilit isimlerden olan ve 40 milyon TL ile kaçmaya çalışırken yakalandığı iddia edilen Ali Nuhoğlu'nun gözaltına alınma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İlk kez A Haber farkıyla ekranlara gelen görüntülerde Nuhoğlu'nun polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve ofisinde yapılan aramada deste deste dolarlar ele geçirildiği görülüyor.