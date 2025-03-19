İstanbul’da acil dönüşüm çağrısı: 1,5 milyon bağımsız bölüm tehlikede!

Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 11 ilde 453 bin ev ve iş yerini afetzedelere teslim edeceğiz / AA

"DEPREM BÖLGESİ BİZE EMANET"

Deprem bölgesinde yapılan yenileme çalışmalarının bitmesiyle şehirlerin yeniden kalkınacağına, ticaret merkezi olacağına ve kültür mirasının yeniden sahneye çıkacağına işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem bölgesine gelip, 'Tayyip Erdoğan bu enkazın altından kalkamaz.' diyenlere İstanbul'dan, Bağcılar'dan sesleniyorum. Depremde yaralanan 11 ilimiz, tüm ilçeleriyle, tüm köyleriyle, 14 milyon insanıyla yeniden ayağa kalkacak ve asla sahipsiz kalmayacak. Çünkü deprem bölgesi, bu ülkenin vefalı evlatlarına, bize emanettir. O anneler, o yavrular Cumhur İttifakına, AK Partimize emanettir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a emanettir. Biz bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız."

600 BİN EV HER AN YIKILABİLİR!

Kurum, yaşanan acıları yeniden yaşamak istemediklerini dile getirerek, deprem meselesinin Türkiye için milli güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

İstanbul'un deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kurum, "İstanbul'daki 1,5 milyon ev ve iş yeri acilen dönüşmek zorunda. Her an kendiliğinden çökecek kadar çürük olan 600 bin ev hemen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. AK Parti olarak şu ana kadar İstanbul'da, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 milyona yakın bağımsız bölümü dönüştürdük. 200 binden fazla ev ve iş yerimizi de yeniliyoruz." şeklinde konuştu.

"GELİN İSTANBUL'U HEP BİRLİKTE KURTARALIM"

Kurum, İstanbullulara çağrıda bulunarak, "Yarısı Bizden kampanyasını seçim öncesinde açıklamıştık. Bu buluşma vesilesiyle tüm İstanbullu kardeşlerime sesleniyorum. Gelin, Yarısı Bizden kampanyamızın imkanlarından faydalanalım. Siz isteyin, biz bir yıl bitmeden yeni yuvanızı yapalım. Diyoruz ki İstanbul'u hep birlikte kurtaralım." dedi.

"HER ŞEYİN TÜRKİYE MERKEZLİ OLDUĞU YENİ BİR YÜZYIL GELİYOR"

81 ilde sahada olduğunu ve 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını vurgulayan Kurum, "Görüyorum ki hayat değişiyor, beklentiler değişiyor ama inanın millet nezdinde bir gerçek asla değişmiyor. O gerçek şudur; AK Parti, dün olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin yegane umududur. Şu son 6 ayda, 100'ü aşkın yabancı temsilciyle sohbet ettim. İnanın, dünyada artık herkes yükselen Türkiye gerçeğini görüyor ve kendi ülkelerini buna göre konumlandırıyor. Her şeyin Türkiye merkezli olduğu yeni bir yüzyıl geliyor. Terörün bittiği, milletimizin daha mutlu ve müreffeh olduğu bir Türkiye geliyor. Bu noktada bize düşen şudur; sözümüzün eri, işimizin ehli olmaya devam edeceğiz. Milletimize karşı daima vefalı, daima doğru, daima mütevazı olacağız ve en önemlisi de her zaman bir ve beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.