Abdullah Özdemir'den CHP'ye tepki: "Algı operasyonuyla süreci siyasallaştırmaya çalışıyorlar"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nun iki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ve CHP yönetiminin Başkan Erdoğan'ı hedef alan asılsız söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir CHP yönetimine sert bir dille tepki göstererek soruşturmayı algı operasyonuyla siyasallaştırmaya çalıştıklarına dikkat çekerken 'Hukuki süreci manipüle etmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ithamları, yargıya baskı kurma ve kendi siyasi çaresizliğini örtme çabasından ibarettir.' dedi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 şüpheli hakkında yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, örgüt yöneticiliği ve terörle işbirliği gibi suçlardan soruşturma devam ediyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken İBB'de 560 milyar lira değerinde yolsuzluk yapıldığı tespit edilmiş ve MASAK raporları gereğince İmamoğlu'nun İnşaat firmasına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuştu.
CHP yönetiminin binbir iftiralarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hukuki süreci manipüle ettiği yönündeki asılsız ithamlar nedeniyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yapmıştı. Tunç iddiaların hadsizlik olduğuna dikkat çekerken bir başka açıklama AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den geldi.
"HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan ithamlara ilişkin sert tepki göstererek "Hiç kimse, siyasi kimliği ne olursa olsun hukukun üstünde değildir." dedi.
Özdemir açıklamaların devamında "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuk herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse, siyasi kimliği ne olursa olsun, hukukun üstünde değildir. Yargının başlattığı bir soruşturmayı çarpıtmak, kamuoyunu yönlendirmek ve süreci itibarsızlaştırmak, iyi niyetle izah edilemez.
Başta anamuhalefet partisi yöneticileri olmak üzere bazı siyasetçilerin, hukuki süreci manipüle etmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik seviyesiz ithamları, yargıya baskı kurma ve kendi siyasi çaresizliğini örtme çabasından ibarettir.
Anamuhalefet partisi temsilcileri, adaletin tecellisini beklemek yerine, algı operasyonlarıyla süreci siyasallaştırmaya çalışmaktadır. Ancak unutulmasın ki, hiçbir siyasi figür veya grup, Türkiye Cumhuriyeti'nin üstünde değildir. Adalet herkes için gereklidir ve hukuk, siyasi şovlara kurban edilemez.
Bizler hukukun üstünlüğünü savunmaya, yargı sürecini sükûnetle takip etmeye, yargının işleyişine gölge düşürecek her türlü provokasyona karşı uyanık olmaya devam edeceğiz." dedi.
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