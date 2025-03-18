İmamoğlu’nun diploması hakkında bomba ifade: Türkiye’de denkliğinin olmadığını herkes bilir

Girne Amerikan Üniversitesi kurucu ortağı Özalp Tozan (ahaber.com.tr)

ÜNİVERSİTE NASIL KURULDU?

ODTÜ mezunu olduğunu sonrasında Dubai'ye gittiğini ve Amerika nmenşeli bir petrol şirketinde mühendis olarak çalıştığını belirten Tozan, 1983 yılında Kıbrıs'a döndüğünü, 1986 yılında ise Serhat Akpınar ile beraber şuan ki adıyla Girne Amerikan Üniversitesi'ni kurduklarını anlattı.

"DENKTAŞ'IN DESTEĞİYLE KURDUK"



Kıbrıs'a üniversite kurmalarındaki amacının adanın ekonomisine destek olmak olduğunu aktaran Tozan, "Üniversitenin kuruluşunda devlet desteği de oldu. Özel üniversite yasası, bizim arzumuzla ve Rauf Denktaş'ın desteğiyle 1986 yılında çıkmıştır. 1986 yılında University College of Northern Cyprus (UCNC) unvanını kullanarak Southeastern Üniversitesi'nin (Washington, ABD Kampüsü) afiliye kampüsü olarak anlaşmamızı yaptık" dedi.