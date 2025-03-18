Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanları! Tarihe geçtiler
Çanakkale Zaferi, tarihe kazınan kahramanlık destanlarıyla anılmaya devam ediyor. Vatan uğruna can veren 59 bin şehit ve 100 bin gazi, fedakarlıklarıyla milletin gönlünde ebediyen yaşıyor. Savaşın en çetin anlarında aldıkları cesur kararlarla zaferin seyrini değiştiren komutanlar ise Türk milletinin hafızasında unutulmaz bir yer edindi.
Vatan için bir an bile düşünmeden şehadet şerbetini yudumlayan 59 bin şehit, 100 bin Gazinin yanı sıra savaşın en dehşetli anlarında yapmış oldukları hamlelerle sürecin seyrini değiştiren isimler, Türk milletinin hafızasında yaşıyor.
Müstecip Onbaşı'dan, Seyit Onbaşı'ya, Bigalı Mehmet Çavuş'tan, Üsteğmen Hasan'a, Deniz Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey'den 57. Alayın tüm neferlerine kadar nice kahramanın eşsiz fedakarlıkları zaferi getirdi.
Savaşın iki rütbelisi Cevat Paşa ve o dönem yarbay olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün stratejik kararları da dünya harp tarihine geçti. 110.Yılını kutladığımız Çanakkale Destanı'nı yazan kahramanların yiğitlikleri, tarihe altın harflerle yazıldı.
SEYİT ONBAŞI İMKANSIZI YÜKLENDİ
18 Mart'ta Mecidiye Tabyası bombardımana tutuldu. Askerlerin tamamına yakını şehit oldu. Geriye Seyit Onbaşı ve Niğdeli Ali kaldı. Seyit Onbaşı beline kadar toprak altında Niğdeli Ali'ye topu göstererek "kolayla" dedi.
Topun vinci bozulduğu için mermiyi elle yüklemekten başka çare yoktu. Seyit Onbaşı 214 kiloluk mermiyi sırtına yüklemeyi başardı. Ve mermiyi topa yerleştirdi.
İZİNLİ OLDUĞU HALDE BİRLİĞİ TERK ETMEDİ
18 Mart'ın en kritik noktalarından biri de Dardanos Tabyası'ydı.Tabya, top mermileri ile sarsılırken tabyada görevli Üsteğmen Hasan bir kızı olduğu haberini aldı Mevki komutanı Cevat Paşa kendisine izin verdi. Fakat birliğini terk etmedi. Aynı gün bir top mermisiyle şehadet şerbetini yudumladı.
TAŞ VE KAZMA İLE DİRENMEYE DEVAM ETTİ
İtilaf donanması Seddülbahir Kalesi'ne ilk çıkarma denemesini yaptı. Bigalı Mehmet Çavuş 25 kadar askerle direndi. Çatışma ilerlerken ki Bigalı Mehmet Çavuş'un silahı işlemez hale geldi. Vatanı için ortaya koyacağı sadece yüreği ve bileği kalmıştı. Silahını yere attı ve taş ve kazma ile direnmeye devam etti.
EN KRİTİK ANDA FRANSIZ ZIRHLISINI HEDEF ALDI
Çanakkale'de topçu olarak görev yapan Müctecip Onbaşı, savaşın en kritik anında ateşlediği topla, bir Fransız zırhlısına ağır hasar verdi. Zırhlının geri çekilişi orduya moral oldu.
NUSRET MAYIN GEMİSİNİN KOMUTANI
Zaferin pek bilinmeyen kahramanlarından biri de Deniz Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey'dir. Savaşın en buhranlı dönemlerinde, 18 Mart'tan birkaç gün önce, bölgeye gizlice yerleştirdikleri deniz mayınları, düşman kuvvetlerinin birçok zırhlısını batırmıştır.
57. ALAYIN YİĞİTLERİ
Çanakkale Savaşları'nda o dönemde Yarbay olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak düşmanın üzerine yürüyen ve adını tarihe "kahraman birlik" olarak altın harflerle yazdıran 19. Tümen'e bağlı 57. Alayın büyük bir bölümü şehit oldu. Fakat düşmana topraklarımızı çiğnetmedi.
STRATEJİK KARARLAR VERDİ
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Çobanlı Paşa, Çanakkale Deniz Savaşlarında özellikle Boğaz savunmasında askeri stratejisi ve planlaması ile üstün bir mücadele örneği gösterdi.
"BEN SİZE ÖLMEYİ EMREDİYORUM"
19. Tümen Komutanlığı göreviyle cephede bulunan ve o dönem Yarbay rütbesinde olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaşın seyrini değiştiren isimlerin en başında geliyor.
Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen 57. Alay ve diğer birliklerin katıldığı taarruzla ilgili İngiliz Subay General Hamilton'ın "Gebe dağlar Türk doğurmakta devam ediyor." sözü de o yıllarda Türk askerinin ortaya koyduğu mücadeleyi akıllara kazıdı.
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