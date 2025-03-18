Çanakkale Zaferi’nin unutulmaz kahramanları! Tarihe geçtiler

Tarihimizin en şerefli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi 'ndeki kahramanlıklar tarihte silinmez bir yer edindi.

Vatan için bir an bile düşünmeden şehadet şerbetini yudumlayan 59 bin şehit, 100 bin Gazinin yanı sıra savaşın en dehşetli anlarında yapmış oldukları hamlelerle sürecin seyrini değiştiren isimler, Türk milletinin hafızasında yaşıyor.

Müstecip Onbaşı'dan, Seyit Onbaşı'ya, Bigalı Mehmet Çavuş'tan, Üsteğmen Hasan'a, Deniz Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey'den 57. Alayın tüm neferlerine kadar nice kahramanın eşsiz fedakarlıkları zaferi getirdi.

Savaşın iki rütbelisi Cevat Paşa ve o dönem yarbay olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün stratejik kararları da dünya harp tarihine geçti. 110.Yılını kutladığımız Çanakkale Destanı'nı yazan kahramanların yiğitlikleri, tarihe altın harflerle yazıldı.

Seyit Onbaşı (AHABER ARŞİV)

SEYİT ONBAŞI İMKANSIZI YÜKLENDİ



18 Mart'ta Mecidiye Tabyası bombardımana tutuldu. Askerlerin tamamına yakını şehit oldu. Geriye Seyit Onbaşı ve Niğdeli Ali kaldı. Seyit Onbaşı beline kadar toprak altında Niğdeli Ali'ye topu göstererek "kolayla" dedi.

Topun vinci bozulduğu için mermiyi elle yüklemekten başka çare yoktu. Seyit Onbaşı 214 kiloluk mermiyi sırtına yüklemeyi başardı. Ve mermiyi topa yerleştirdi.