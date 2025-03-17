DEM Parti – MHP görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin çabalarıyla Türkiye, terörsüz bir sürece adım adım ilerliyor. Abdullah Öcalan’ın PKK’ye silah bırakma çağrısının ardından DEM Parti, siyasi partilerle temaslarını sürdürüyor. Daha önce CHP, Gelecek Partisi, DEVA, TİP, Saadet ve EMEP ile görüşen DEM Parti heyeti MHP'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan DEM Partili Tülay Hatimoğulları 'Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun diliyoruz. Detaylı açıklama yapacağız' dedi. Heyet 14.00'te AK Parti’yi ziyaret edecek.

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