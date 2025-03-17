Kuzey Makedonya’daki faciada rüşvet İddiası: Merdivenlerde ezildim

İçerideki yoğun kalabalık, faciayı daha da büyük hale getirdi. (İHA)

Ölenler arasında 16 yaşından küçüklerin de olduğu bildirildi. Hükümet, olayın ardından ülkede yedi günlük yas ilan etti.

Cumhurbaşkanı Gordana Davkova Siljanovska, ulusa seslenerek, olay karşısında derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Bir anne, bir insan ve bir cumhurbaşkanı olarak yaşananlardan dolayı şok içinde olduğunu söyleyen Siljanovska, "Sorumluların adaletten kaçmasına asla izin vermemeliyiz. Artık kimsenin masum hayatları tehlikeye atmasına göz yummayacağız." ifadelerini kullandı.

RUHATSIZ KULÜP KAPASİTENİN İKİ KATI DOLUYDU

İçişleri Bakanı Pançes Toşkovski, ilk incelemelerde gece kulübünün ruhsatsız olarak işletildiğini ve olayla ilgili 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Kulüpte 250 kişilik resmi kapasitenin en az iki katı kadar insan olduğu tespit edildi. Bakan Toşkovski, "Bu trajedinin arkasında rüşvet ve yolsuzluk ihtimali var. Soruşturmamız devam ediyor." dedi.