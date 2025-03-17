Kuzey Makedonya'daki faciada rüşvet İddiası: Merdivenlerde ezildim
Kuzey Makedonya’nın Kocani kasabasında bir gece kulübünde çıkan yangın, 59 kişinin ölümüne ve 155 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından, kulübün ruhsatsız olduğu ve kapasitesinin iki katı kadar insan barındırıldığı belirlendi. Cumhurbaşkanı Gordana Davkova Siljanovska, sorumluların adalet önüne çıkarılacağını ifade etti. Yangında kız kardeşini kaybeden Marija Taseva, 'Ben kurtuldum ama o kurtulamadı. Panik sırasında ezildim' dedi. Ülke genelinde gece kulüpleri üzerinde denetimler başlatıldı.
Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Kocani kasabasında bir gece kulübünde çıkan yangın, ülkeyi yasa boğdu. Facia sonucunda 59 kişi hayatını kaybederken, 155 kişi de yanıklar, dumandan etkilenme ve panik sırasında ezilme gibi nedenlerle yaralandı.
Ölenler arasında 16 yaşından küçüklerin de olduğu bildirildi. Hükümet, olayın ardından ülkede yedi günlük yas ilan etti.
Cumhurbaşkanı Gordana Davkova Siljanovska, ulusa seslenerek, olay karşısında derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Bir anne, bir insan ve bir cumhurbaşkanı olarak yaşananlardan dolayı şok içinde olduğunu söyleyen Siljanovska, "Sorumluların adaletten kaçmasına asla izin vermemeliyiz. Artık kimsenin masum hayatları tehlikeye atmasına göz yummayacağız." ifadelerini kullandı.
RUHATSIZ KULÜP KAPASİTENİN İKİ KATI DOLUYDU
İçişleri Bakanı Pançes Toşkovski, ilk incelemelerde gece kulübünün ruhsatsız olarak işletildiğini ve olayla ilgili 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Kulüpte 250 kişilik resmi kapasitenin en az iki katı kadar insan olduğu tespit edildi. Bakan Toşkovski, "Bu trajedinin arkasında rüşvet ve yolsuzluk ihtimali var. Soruşturmamız devam ediyor." dedi.
"KIZ KARDEŞİM ÇIKAMADI"
Yangının çıkış sebebi henüz kesinleşmese de, olay anına ait görüntülerde sahnedeki havai fişeklerin tavana çarptığı ve alevlerin bir anda yayıldığı görülüyor. O gece kulüpte bulunan 19 yaşındaki Marija Taseva, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:
"Hatta banyodan çıkmaya çalıştık ama pencerelerde demir parmaklıklar vardı. Bir şekilde kaçmayı başardım, ancak merdivenlerden düştüm ve üzerimden geçtiler. Nefes almakta zorlandım ama hayatta kaldım."
Taseva, yaşadığı büyük acıyı, "Kız kardeşim ise çıkamadı. Ben kurtuldum ama o kurtulamadı." diyerek dile getirdi.
ÜLKE GENELİNDE DENETİMLER BAŞLADI
Yangının ardından yetkililer, gece kulübünün kapasitelerinin zorlanması ve rüşvet iddialarıyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Kuzey Makedonya hükümeti, ülkedeki tüm gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında üç gün sürecek geniş çaplı denetimler yapılacağını duyurdu.
150 AİLE PARAMPARÇA OLDU
Yangında 21 yaşındaki oğlu Tomce'yi kaybeden Dragi Stojanov, hastane önünde yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:
"O benim tek çocuğumdu. Artık yaşamak istemiyorum. 150 aile yıkıldı. Çocuklarımız tanınmayacak hale geldi. İçeride sadece cesetler vardı… Ama suçlular ceplerini doldurmaya devam ediyor."
20 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK
Sağlık Bakanı Arben Taravari, facianın ardından ülke genelinde bayrakların yarıya indirildiğini ve hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini söyledi. Yaralılardan 20'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.
'PANİK SIRASINDA EZİLDİM'
O sırada kulüpte bulunan 20 yaşındaki Marija Taseva, Channel 5 TV'ye verdiği röportajda, insanların çıkışa doğru koşmasıyla ezilme tehlikesi yaşadığını anlattı. Yere düştüğünü ve panik sırasında ezildiğini, ancak bir şekilde dışarı çıkmayı başardığını söyledi:
"Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde dışarı çıkabildim. Şu an iyiyim ama çok sayıda ölü var."
Taseva, ailesinin daha önce kayıp olarak aradığı 25 yaşındaki kız kardeşinin ise hayatını kaybettiğini ekledi: "Ben kurtuldum, ama o kurtulamadı."
Kızılhaç gönüllüsü Mustafa Saidov, yangından etkilenenlerin çoğunun 18-20 yaşlarında gençler olduğunu söyledi. Yetkililer, yaralıların 20'den fazlasının ve ölenlerin üçünün 18 yaşından küçük olduğunu belirtti.
"Durum vahim, kaotik. Hikayeler çok acı ve ne yazık ki birçok genç hayatını kaybetti," dedi.
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