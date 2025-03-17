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İmamoğlu için suç duyurusu yapan Özcan'a ölüm tehditleri! Suç makinesi iki kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.03.2025 08:58 Güncelleme: 17.03.2025 09:08
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İmamoğlu için suç duyurusu yapan Özcan’a ölüm tehditleri! Suç makinesi iki kişi tutuklandı

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına dair suç duyurusunda bulunan ve bunu sosyal medyada paylaşan Ozan Özcan, ölüm tehditleri aldığını belirterek Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyette bulundu. Yapılan soruşturma sonucunda tehditleri yönelten kişilerin F.E.H. (27) ve Y.E.Ş. (27) olduğu tespit edildi. İzmir’in Çiğli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin suç geçmişi kabarık çıktı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, silahlı yağma, cinsel saldırı, tehdit ve diğer suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, diplomasının usulsüz olduğu yönünde suç duyurusunda bulunan ve bunu sosyal medyada duyuran Ozan Özcan, ailesi ve kendisiyle alakalı ölüm tehditleri almaya başladı.

İmamoğlu için suç duyurusu yapan Özcan’a ölüm tehditleri! Suç makinesi iki kişi tutuklandı

İKİ ŞAHIS DA YAKALANDI

Özcan'ın, tehditlerle ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin F.E.H. (27) ve Y.E.Ş. (27) olduğu belirlendi. İzmir'de bulundukları anlaşılan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla Çiğli ilçesinde yakalandı.

İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Şüphelilerden F.E.H.'nin (27) kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tutuklu ve hükümlünün kaçması ve dolandırıcılık suçlarından 6 yıl kesilmiş hapis cezası ile arandığı, ayrıca İstanbul ve Ankara ilinden silahlı tehdit dosyasından firarının olduğu tespit edildi.

Öte yandan, A.Y. (34) isimli bir kadının da şüphelilerle sosyal medya uygulamasında tanıştıkları, şüphelilerin bulunduğu ikamette zorla alıkonulduğu ve hesabından cebir ile para gönderdiklerini beyan ederek ayrıca şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Her iki olayda kullanılan tüfek ve dijitallere el konuldu.

İmamoğlu için suç duyurusu yapan Özcan’a ölüm tehditleri! Suç makinesi iki kişi tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Cinayet Büro Amirliğince adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli; silahlı yağma, cinsel saldırı, kişi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 SKM, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, yalan beyan da bulunma suçlarından ve Ankara, İstanbul ilinden silahlı tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İmamoğlu için suç duyurusu yapan Özcan’a ölüm tehditleri! Suç makinesi iki kişi tutuklandı İmamoğlu için suç duyurusu yapan Özcan’a ölüm tehditleri! Suç makinesi iki kişi tutuklandı İmamoğlu için suç duyurusu yapan Özcan’a ölüm tehditleri! Suç makinesi iki kişi tutuklandı
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