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DEM heyetinden AK Parti’ye ziyaret: Çok samimi bir görüşme oldu

DEM heyetinden AK Parti'ye ziyaret: Çok samimi bir görüşme oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.03.2025 15:59
Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin çabalarıyla Türkiye, terörsüz bir sürece adım adım ilerliyor. Daha önce CHP, Gelecek Partisi, DEVA, TİP, Saadet ve EMEP ile görüşen DEM Parti heyeti MHP'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan DEM Partili Tülay Hatimoğulları 'Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun diliyoruz. Detaylı açıklama yapacağız' dedi. Heyetin AK Parti ziyareti de tamamlanırken AK Partili Güler yaptığı açıklamada 'Çok samimi bir görüşme oldu. Değerlendirmeler sonra yapılacak.' dedi.
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DEM heyetinden AK Parti’ye ziyaret: Çok samimi bir görüşme oldu
DEM heyetinden AK Parti’ye ziyaret
DEM heyetinden AK Parti'ye ziyaret
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