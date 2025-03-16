Dijital yayın devlerine rekabet soruşturması! Netflix Disney ve diğerlerine büyük şok...

Rekabet Kurulu, film ve dizi gibi kreatif yapım içeriklerinin abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan platformlar tarafından yayınlanmasına ilişkin yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Yapılan değerlendirme sonucunda, bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

NETFLİX, DİSNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON VE GAİN SORUŞTURMA KAPSAMINDA

27 Şubat 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, Rekabet Kurulu tarafından Netflix Inc., The Walt Disney Company, Exxen Dijital Yayıncılık AŞ, BluTV İletişim ve Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Amazon ve Gain Medya AŞ hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca 25-08/185-M sayılı karar ile yürütülecek.

HANGİ KONULAR İNCELENECEK?

Soruşturma kapsamında özellikle Netflix'in, yapımcı, dağıtıcı ve telif hakkı sahipleriyle gerçekleştirdiği lisans anlaşmalarında münhasırlık koşulları ileri sürerek rekabeti ihlal edip etmediği araştırılacak. Ayrıca, oyuncular, yönetmenler ve senaristler gibi sektör profesyonellerine yönelik ayrımcılık yapıp yapmadığı ve kendi orijinal yapımlarını bağımsız yapımlar aleyhine kayırıp kayırmadığı da incelenecek.

Bunun yanı sıra, Netflix, Disney+, Exxen, BluTV, Amazon ve Gain'in içerik sağlayıcıları ile gerçekleştirdiği münhasır anlaşmaların ve rekabeti kısıtlayıcı diğer uygulamaların 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği değerlendirilecek.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülecek soruşturma süreci sonunda, söz konusu teşebbüslerin rekabeti ihlal ettiğine karar verilmesi durumunda idari yaptırımlar uygulanabilecek.