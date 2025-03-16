Tren istasyonlarında ücretsiz internet hizmeti uygulaması başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'ye ait 63 gar ve istasyonda ücretsiz internet hizmetinin sunulmaya başladığını duyurdu. Daha önce Ankara'daki YHT hatlarında uygulanan bu hizmet, İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas, Malatya, Kars, Erzincan, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Van gibi stratejik noktalarda kullanıma açıldı. Günlük ortalama 2.576 kişinin faydalandığı hizmetten bugüne kadar 124.713 kişi yararlandı. İnternet erişiminin güvenli olduğunu belirten Uraloğlu, hizmetin tüm gar ve istasyonlara yaygınlaştırılacağını ve dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait gar ve istasyonlarda ücretsiz internet hizmetinin başladığını aktardı.
63 GARDA HİZMETE SUNULDU
Bu hizmetin ilk olarak Ankara'da yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında uygulandığına işaret eden Uraloğlu, "Ücretsiz Wi-Fi hizmeti İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas, Malatya, Kars, Erzincan, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Van gibi stratejik noktalarda yer alan 63 farklı gar ve istasyonda sunuldu." değerlendirmesinde bulundu.
BİNLETCE VATANDAŞ ERİŞİM SAĞLADI
Uraloğlu, amacın, vatandaşlara daha konforlu, modern ve verimli bir seyahat deneyimi sunmak olduğunu belirterek, "Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı. Kamusal alanlarda internet erişimi artık temel bir ihtiyaç. Bu doğrultuda TCDD'nin gar ve istasyonlarında sunduğumuz ücretsiz Wi-Fi hizmeti, dijitalleşme vizyonumuzun bir parçası olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu hizmetle, iş insanlarının çalışmalarına seyahat ederken de devam edebildiğini bildiren Uraloğlu, yolcuların bekleme sürelerini verimli şekilde değerlendirebildiğini aktardı.
ÜCRETSİZ OLARAK KULLANILACAK
Uraloğlu, internet hizmetinin yüksek güvenlik önlemleriyle sunulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Siber güvenlik testleri tamamlandı ve kurum ağımıza yönelik herhangi bir güvenlik zafiyeti tespit edilmedi. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla, güvenli şekilde internet hizmetimizden faydalanabilir. TCDD'nin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda Wi-Fi hizmetini tüm gar ve istasyonlara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Uluslararası standartlarda sunduğumuz bu hizmetle sadece Türkiye'nin değil, turistlerin de faydalanabileceği modern bir altyapı kuruyoruz. Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde öncü rol oynuyor ve dijital dünyanın kapılarını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıyoruz."
Dijital dönüşüm projelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Uraloğlu, hedefin TCDD'yi modern ulaşımın öncüsü yapmak ve vatandaşlara en iyi seyahat deneyimini sunmak olduğunu belirtti.
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