Falcı ve medyumlar bakanlığın radarına girdi! 15 milyon kazanca tek kuruş vergi yok...

ETKİLEŞİM YOLLARI BELİRLENDİ

Yüz yüze seanslar, telefon ve mesaj yanında WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden astrolojik öngörü, özel spiritüalist bilgi paylaşımları, kişiye özel doğum haritası, tarot raporları gibi hizmetler verildiği görüldü. YouTube ve TikTok üzerinden etkileşimli canlı yayınlarla, Facebook ve Instagram üzerinden yapılan paylaşımlarla takipçi sayılarının artırıldığı belirlendi.

Bu kişilerin seans başına ücret aldığı, sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın ve paylaşımlar yoluyla ya da üç günlük veya bir haftalık tatillerde arınma, meditasyon ve terapi gibi hizmetler sunarak gelir elde ettiği tespit edildi.

SOSYAL MEDYA HAREKETLERİ VE FİNANSAL VERİLERE ANALİZ

Bu kapsamda, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet sunan kişilerin, sosyal medya platform hareketleri ve finansal verileri kontrol edildi. Bu kişilerden vergi mükellefi olanların tespit edilen gelirleri beyan ve bildirimleriyle karşılaştırıldı.

Söz konusu alanlarda faaliyet göstererek gelir elde eden ancak vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler saptandı. Analiz çalışmasının ilk sonuçlarına göre, 1034 mükellef "riskli" olarak belirlendi, yaklaşık 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi.

Yapılan analizlerde 295 kişinin mükellef olmadan çalıştığı görüldü ve mükellefiyet tesisi işlemlerine başlandı.