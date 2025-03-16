16 Mart 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Falcı ve medyumlar bakanlığın radarına girdi! 15 milyon kazanca tek kuruş vergi yok...

Falcı ve medyumlar bakanlığın radarına girdi! 15 milyon kazanca tek kuruş vergi yok...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.03.2025 14:27 Güncelleme: 16.03.2025 14:32
ABONE OL
Falcı ve medyumlar bakanlığın radarına girdi! 15 milyon kazanca tek kuruş vergi yok...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, reiki, büyü gibi hizmetlerden kazanç sağlayan ancak gelirlerini beyan etmeyenleri takibe aldı. Yapay zeka destekli analizlerle dijital izler, sosyal medya etkileşimleri ve ödeme sistemleri incelendi. Sosyal medya, WhatsApp ve Telegram gibi platformlardan kişiye özel doğum haritası, tarot raporları sunan ve canlı yayınlarla kazanç elde eden kişiler mercek altına alındı. 2021-2023 dönemine ait finansal verilerin incelenmesiyle, 1034 mükellefin kayıt dışı kazanç sağladığı ve toplamda 1,8 milyar liralık gelir tespit edildi. Ayrıca, 295 kişinin mükellefiyet kaydı olmadan faaliyet yürüttüğü belirlendi. Bakanlık, 15 milyon lira kazanan ancak vergi ödemeyen bir falcıyı örnek göstererek, vergi kaçakçılığına karşı sıkı denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ancak gelirlerini beyan etmeyenleri mercek altına aldı.

BAKANLIK RADARA ALDI

Bakanlık, son dönemlerde fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet verenlerin çoğalması üzerine radarını bu konuya çevirdi.

Bakanlık, fal ve astroloji danışmanlığı verenler ile spiritüalistlerin elde ettiği gelir kaynaklarını araştırmak için sektördeki iş modellerini yapay zeka ile analiz etti. Bu gelirlerin anlaşılması için dijital izler, internet siteleri, sosyal medya etkileşimleri, çevrim içi ödeme sistemleri ve diğer veriler incelendi.

Falcı ve medyumlar bakanlığın radarına girdi! 15 milyon kazanca tek kuruş vergi yok...

ETKİLEŞİM YOLLARI BELİRLENDİ

Yüz yüze seanslar, telefon ve mesaj yanında WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden astrolojik öngörü, özel spiritüalist bilgi paylaşımları, kişiye özel doğum haritası, tarot raporları gibi hizmetler verildiği görüldü. YouTube ve TikTok üzerinden etkileşimli canlı yayınlarla, Facebook ve Instagram üzerinden yapılan paylaşımlarla takipçi sayılarının artırıldığı belirlendi.

Bu kişilerin seans başına ücret aldığı, sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın ve paylaşımlar yoluyla ya da üç günlük veya bir haftalık tatillerde arınma, meditasyon ve terapi gibi hizmetler sunarak gelir elde ettiği tespit edildi.

SOSYAL MEDYA HAREKETLERİ VE FİNANSAL VERİLERE ANALİZ

Bu kapsamda, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet sunan kişilerin, sosyal medya platform hareketleri ve finansal verileri kontrol edildi. Bu kişilerden vergi mükellefi olanların tespit edilen gelirleri beyan ve bildirimleriyle karşılaştırıldı.

Söz konusu alanlarda faaliyet göstererek gelir elde eden ancak vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler saptandı. Analiz çalışmasının ilk sonuçlarına göre, 1034 mükellef "riskli" olarak belirlendi, yaklaşık 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi.

Yapılan analizlerde 295 kişinin mükellef olmadan çalıştığı görüldü ve mükellefiyet tesisi işlemlerine başlandı.

Olaya ilişkin yapılan araştırmada kayıt dışı çalışan kişilerin milyonlarca TL kazanıp vergi ödemediği ortaya çıktı (AA)Olaya ilişkin yapılan araştırmada kayıt dışı çalışan kişilerin milyonlarca TL kazanıp vergi ödemediği ortaya çıktı (AA)

FALCILIKTAN 15 MİLYON LİRA KAZANDI, TEK KURUŞ VERGİ ÖDEMEDİ

Analiz çalışmasında, kayıt dışı çalışan bir mükellefin, astrolojik öngörüler ve spiritüalist bilgi paylaşımlarında bulunduğu, kişiye özel doğum haritası ve tarot raporları hazırladığı, sosyal medyadan etkileşimli canlı yayınlar düzenlediği, bu faaliyetler kapsamında bugüne kadar 15 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi. Buna rağmen söz konusu kişinin vergi mükellefi olmadığı, elde ettiği bu kazanca yönelik herhangi bir beyanname vermediği anlaşıldı.

Yapılan tespitler üzerine mükelleflerin izaha davet edilmesine başlandı. Beyanname vermeyen ya da önceki beyannamelerini düzeltmeyen mükellefler, vergi incelemesine sevk edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

"GERÇEK KAZANÇLAR BEYAN EDİLMELİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsi mesaiye dayanarak kişinin kendi nam ve hesabına verdiği fal ve astroloji gibi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, vergide adaleti sağlamak, bunun için istisnasız tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek. Çalışma, 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacak. İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Beyan dönemi geçmeden mükellefler gerçek kazançlarını beyan etmeli."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Falcı ve medyumlar bakanlığın radarına girdi! 15 milyon kazanca tek kuruş vergi yok... Falcı ve medyumlar bakanlığın radarına girdi! 15 milyon kazanca tek kuruş vergi yok... Falcı ve medyumlar bakanlığın radarına girdi! 15 milyon kazanca tek kuruş vergi yok...
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör