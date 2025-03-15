Pasifik’te yeni güç mücadelesi: ABD ve Çin karşı karşıya!

Dünya siyasetinde, Çin ve ABD arasındaki gerilimin bir krize dönüşüp dönüşmeyeceği, A Haber canlı yayınında ele alındı. Programda, Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Muharrem Ekşi ile SETA Araştırmacısı Doç. Dr. M. Hüseyin Mercan, son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmeler ele alınırken, Trump'ın Zelenskiy'e yaptığı baskıya benzer şekilde, Tayvan üzerinden Çin'e de baskı yaptığı iddiaları gündeme geldi.

EKŞİ: "ABD-ÇİN REKABETİ KÜRESEL DENGEYİ BELİRLEYECEK"

Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Muharrem Ekşi, küresel siyasetteki en önemli güç dengesinin ABD ve Çin arasındaki rekabet olduğunu vurguladı. Dünyada iki büyük gücün varlığından söz eden Ekşi, Çin'in birçok stratejik alanda ABD'yi geride bıraktığını belirtti. Bu durumun en çarpıcı göstergelerinden birinin, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar arasından, 'Çin, gemi üretimi konusunda bizi geçti. Bizim de artık gemi yapımına başlamamız lazım.' söylediğini belirterek konuya genişletti.

"EN BÜYÜK MÜCADELE ASYA-PASİFİKTE"

Ekşi, Pasifik Okyanusu'nda ABD'nin gücünü kaybetmeye başladığını ve Çin'in burada hakimiyet kurduğunu ifade etti. Amerika'nın küresel ölçekteki "grand stratejisi"nin artık Çin'e odaklandığını belirten Ekşi, bu rekabetin en büyük mücadele alanının Asya-Pasifik olacağını dile getirdi.