İşçilerden CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras'a baretli saldırı! Salonda "yuh" sloganları... Ortalık savaş alanına döndü

(Foto: DHA)

İŞÇİLER CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS'A BARET FIRLATTI

Yatağan'da bulunan termik santralin, yeraltı maden arama ruhsatının Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı.

SALONDA "YUH" SLOGANLARI...

Çıkan tartışmada yuhalanan ve konuşma yaptığı masaya baret fırlatılan Aras, 'Biz kardeşiz' diyerek salondan ayrıldı.

ARBEDE YAŞANDI

Arbede sırasında bir yerel gazetede görevli muhabir Ümmü Gülsüm Dural'ın ise kimliği belirsiz bir kadın tarafından boğazı sıkıldı.