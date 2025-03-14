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İşçilerden CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras'a baretli saldırı! Salonda "yuh" sloganları... Ortalık savaş alanına döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 14.03.2025 20:08 Güncelleme: 15.03.2025 01:04
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İşçilerden CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Aras’a baretli saldırı! Salonda yuh sloganları... Ortalık savaş alanına döndü

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile sendika üyesi işçiler arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma gerginliğe dönüştü. Toplantıda işçiler Aras'a baretlerini fırlattı. Çıkan tartışmada yuhalanan ve konuşma yaptığı masaya baret fırlatılan Aras, apar topar salondan ayrıldı. Arbede sırasında bir yerel gazetede görevli bir muhabirin ise bir kadın tarafından boğazı sıkıldı. İşte ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar...

İŞÇİLERDEN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS'A BARETLİ SALDIRI!

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda Yatağan'da bulunan termik santralin yeraltı maden arama ruhsatının iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı.

(FOTO: DHA ) (FOTO: DHA )

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) üyeleri, Başkan Ahmet Aras'tan görüşme talebinde bulundu. Grup kalabalık gelince görüşme Menteşe'deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

İŞÇİLER CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS'A BARET FIRLATTI
Yatağan'da bulunan termik santralin, yeraltı maden arama ruhsatının Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı.

SALONDA "YUH" SLOGANLARI...
Çıkan tartışmada yuhalanan ve konuşma yaptığı masaya baret fırlatılan Aras, 'Biz kardeşiz' diyerek salondan ayrıldı.

ARBEDE YAŞANDI
Arbede sırasında bir yerel gazetede görevli muhabir Ümmü Gülsüm Dural'ın ise kimliği belirsiz bir kadın tarafından boğazı sıkıldı.

(FOTO: DHA ) (FOTO: DHA )

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Süleyman Akbulut ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan, Dural'a yapılan saldırıyı kınadı.

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