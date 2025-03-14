Bakan Memişoğlu’ndan randevu açıklaması: Yüzde 72 oranında azalttık

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"BEKLEYEN RANDEVU TALEBİNİ YÜZDE 72 ORANINDA AZALTTIK"

Bakan Memişoğlu, Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programının başarılı olması için gece gündüz demeden aşkla çalıştıklarını ifade ederek, "Bekleyen randevu talebini yüzde 72 oranında azalttık. 81 ilimizde 69 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz. Vatandaşlarımızın hastalanmadan sağlıklı kalmaları için aile hekimliği sistemimizi daha da etkin hale getiriyoruz. Bu şekilde 3 ayda 10 milyon 500 bin vatandaşımıza sağlık taraması gerçekleştirdik. 1,5 milyon vatandaşımıza ilk kez kronik hastalık tanısı koyduk ve izleme aldık." dedi.

Toplumun güncel sağlık risklerini azaltmaya yönelik adımlar attıklarına işaret eden Memişoğlu, madde, tütün ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ettiklerini, gereksiz ilaç kullanımını önlediklerini, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamı desteklediklerini dile getirdi.

"TÜRKİYE'Yİ SAĞLIKTA BİR ÇEKİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR VE SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNCÜ ROL OYNUYORUZ"

Memişoğlu, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttükleri Normal Doğum Eylem Planı kapsamında ülkedeki doğurganlık oranlarının artmasını teşvik ettiklerini belirterek, "Üreten Sağlık Modelimizi hayata geçiriyor, sağlığın bilim ve teknolojisinin gelişmesine öncülük ediyor, sağlık çalışanlarımızı, akademisyenlerimizi ve sanayicilerimizi bir araya getiriyoruz. Türkiye'yi sağlıkta bir çekim merkezine dönüştürüyor ve sağlık turizminde öncü rol oynuyoruz. Liderliğinizde, eser ve hizmet ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

14 Mart'ın sağlık camiasının gurur günü olduğunu dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece Türk hekimlerinin bayramı olan bu özel gün, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın taşıdıkları milli ruhu bize hatırlatıyor. Çanakkale'de ve Milli Mücadele'de kahramanlık destanı yazan hekimlerimiz, aynı ruhla 15 Temmuz gecesi de milletimizin yardımına koştular. Hekimlik, sadece bir meslek değil, manevi boyutu olan bir sanatın icrasıdır. Tüm sağlık çalışanlarımızla, 'Kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur.' hikmetiyle hareket ediyoruz."

Bakan Memişoğlu, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, başta Başkan Erdoğan olmak üzere bugünlere gelmelerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.