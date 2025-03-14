Bakan Memişoğlu'ndan randevu açıklaması: Yüzde 72 oranında azalttık
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programının başarılı olması için gece gündüz demeden aşkla çalıştıklarını ifade ederek, 'Bekleyen randevu talebini yüzde 72 oranında azalttık. 81 ilimizde 69 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz. Vatandaşlarımızın hastalanmadan sağlıklı kalmaları için aile hekimliği sistemimizi daha da etkin hale getiriyoruz. ' dedi.
Memişoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 2002'den bugüne sağlık alanında dünyaya örnek olacak bir gelişim gösterdiklerini belirten Memişoğlu, "8-10 hastanın kaldığı, tuvalet-banyosu olmayan koğuş sisteminden tek ve iki kişilik odalarda hizmet veren bir sağlık altyapısına geçtiklerini söyledi.
Nitelikli yatak kapasitesini 18 binden 183 bine çıkarttıklarını dile getiren Memişoğlu, Başkan Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleriyle sağlık altyapısını en üst seviyeye taşıdıklarını vurguladı.
Memişoğlu, sağlık alanında yapılan hizmetlerle ilgili, "Bugün 1,5 milyon sağlık çalışanımızla 1549 hastanede hizmet veriyoruz. 2002 yılında 92 bin olan hekim sayımızı 222 bine çıkarttık. Geldiğimiz noktada, sadece bir günde 2 milyon 800 bin muayene, 18 binden fazla ameliyat ve 500 binden fazla görüntüleme gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
Başta Kovid-19 salgını ve asrın felaketi Kahramanmaraş depremlerinde sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla sağlık sisteminin kapasitesini ve dayanıklılığını tüm dünyaya gösterdiklerini belirten Memişoğlu, fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, deprem ve salgın felaketlerinde hayatını kaybeden tüm çalışanlara ve vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.
"BEKLEYEN RANDEVU TALEBİNİ YÜZDE 72 ORANINDA AZALTTIK"
Bakan Memişoğlu, Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programının başarılı olması için gece gündüz demeden aşkla çalıştıklarını ifade ederek, "Bekleyen randevu talebini yüzde 72 oranında azalttık. 81 ilimizde 69 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz. Vatandaşlarımızın hastalanmadan sağlıklı kalmaları için aile hekimliği sistemimizi daha da etkin hale getiriyoruz. Bu şekilde 3 ayda 10 milyon 500 bin vatandaşımıza sağlık taraması gerçekleştirdik. 1,5 milyon vatandaşımıza ilk kez kronik hastalık tanısı koyduk ve izleme aldık." dedi.
Toplumun güncel sağlık risklerini azaltmaya yönelik adımlar attıklarına işaret eden Memişoğlu, madde, tütün ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ettiklerini, gereksiz ilaç kullanımını önlediklerini, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamı desteklediklerini dile getirdi.
"TÜRKİYE'Yİ SAĞLIKTA BİR ÇEKİM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR VE SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNCÜ ROL OYNUYORUZ"
Memişoğlu, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttükleri Normal Doğum Eylem Planı kapsamında ülkedeki doğurganlık oranlarının artmasını teşvik ettiklerini belirterek, "Üreten Sağlık Modelimizi hayata geçiriyor, sağlığın bilim ve teknolojisinin gelişmesine öncülük ediyor, sağlık çalışanlarımızı, akademisyenlerimizi ve sanayicilerimizi bir araya getiriyoruz. Türkiye'yi sağlıkta bir çekim merkezine dönüştürüyor ve sağlık turizminde öncü rol oynuyoruz. Liderliğinizde, eser ve hizmet ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.
14 Mart'ın sağlık camiasının gurur günü olduğunu dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Sadece Türk hekimlerinin bayramı olan bu özel gün, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın taşıdıkları milli ruhu bize hatırlatıyor. Çanakkale'de ve Milli Mücadele'de kahramanlık destanı yazan hekimlerimiz, aynı ruhla 15 Temmuz gecesi de milletimizin yardımına koştular. Hekimlik, sadece bir meslek değil, manevi boyutu olan bir sanatın icrasıdır. Tüm sağlık çalışanlarımızla, 'Kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur.' hikmetiyle hareket ediyoruz."
Bakan Memişoğlu, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, başta Başkan Erdoğan olmak üzere bugünlere gelmelerinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
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