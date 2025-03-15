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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.03.2025 01:08 Güncelleme: 15.03.2025 01:15
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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aysun Torun Orhan getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişleri Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen ve Görkem Ali Kaya ise Başmüfettişliklere atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İsa Tekpınar atandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Aysun Torun Orhan getirildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine Fatih Okumuş'un ataması yapıldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişleri Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen ve Görkem Ali Kaya ise Başmüfettişliklere atandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de
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