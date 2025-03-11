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SDG'nin silah bırakması en çok İsrail'i rahatsız etti! Siyonist basından itiraf niteliğinde analiz: İşte İsrail'in çöken hayalleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 10:16 Güncelleme: 11.03.2025 10:20
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SDG’nin silah bırakması en çok İsrail’i rahatsız etti! Siyonist basından itiraf niteliğinde analiz: İşte İsrail’in çöken hayalleri

Suriye'de terör örgütü SDG'nin silah bırakarak Ahmed el Şara liderliğindeki Şam yönetimine katılması, en çok Tel Aviv'i rahatsız etti. İsrail basınında çıkan analizlere göre ABD'nin desteğiyle varlığını sürdüren SDG'nin elindeki bölge ve tesisleri devlete bırakması İsrail'in bölgedeki işgaline yaramıyor. İşte ayrıntılar...

ABD tarafından vekalet savaşlarını yürütmek üzere bölgede varlık gösteren terör örgütü SDG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile dün imzaladığı mutabakatla anlaşmaya vardıklarını ve devletin kontrolünde olacaklarını açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin anlaşma imzalayarak 8 maddede uzlaşı sağladı. (AFP).Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin anlaşma imzalayarak 8 maddede uzlaşı sağladı. (AFP).

Tüm dünyada yankı uyandıran haber, İsrail basınında da geniş yankı buldu.

Suriye'de Golan Tepeleri'nde işgalini genişleten ve Dürziler üzerinden bölgedeki saldırılarına sözde meşruiyet kazandıran İsrail, SDG terör örgütünün silah bırakmasıyla "Dürzilerden sonra sahadaki en önemli müttefikllerini" de kaybetti.

TEL AVİV'İ RAHATSIZ ETTİ

Sınır kapılarında, havaalanlarında, petrol ve doğalgaz dahil olmak üzere Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askerlerin devlet yönetimi altına girmesi, bölge üzerinde işgal ve ilhak planları güden Tel Aviv'i rahatsız etti.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth'ta yayınlanan "Ciddi tehditler karşısında İsrail, Suriye'de yeni bir gerçeklik oluşturmaya çalışıyor" başlıklı analizde, Suriye'deki Şara yönetimi ve Türkiye hedef alındı.

Yedioth Ahronoth ekran görüntüsü Yedioth Ahronoth ekran görüntüsü

Suriye'de yönetimin bölgedeki Esad artıklarının çıkardığı isyana karşı yürüttüğü operasyon için "İsrail'in bu ortaya çıkan tehditlerin erken hazırlık gerektirdiği algısını güçlendiriyor." ifadelerine yer veren analiz, Türkiye'nin bölgede etkili olan nüfuzunun İsrail için bir tehdit olduğunu savundu.

"İSRAİL'İN DOĞAL MÜTTEFİKİ YPG/SDG"

Analiz, Türkiye için en büyük tehdidin ve doğal olarak İsrail için en büyük müttefiklerden birinin bölgede ABD desteğiyle varlık sürdüren YPG/SDG terör örgütü olduğuna dikkat çekti.

Bu örgütlerin silah bırakması, bölgedeki Dürziler, Aleviler ve Kürtler'in arkasına sığınarak Suriye'deki işgalini genişleten İsrail'in işine gelmedi.

İŞTE İSRAİL'İN ÇÖKEN HAYALLERİ

SDG'nin silah bırakmasıyla İsrail'in çöken hayalleri ise şöyle:

"Suriye'de İsrail'e en yakın bölge, 1974 ateşkes anlaşmalarında belirlenen, İsrail'in Suriye Hermon tacı da dahil olmak üzere sınırsız bir varlık sürdürdüğü tampon bölgedir. Bu stratejik konum, yalnızca Şam havzasında değil, aynı zamanda Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde de faaliyetlerin izlenmesine olanak tanır. Genişliği birkaç mil boyunca değişen bu tampon bölge, Suriye Hermon'un zirvesinden El-Hama yakınlarındaki Ürdün-Suriye-İsrail sınır üçgenine kadar uzanır.

İsrail işgal güçleri Suriye'de (AFP)İsrail işgal güçleri Suriye'de (AFP)

İsrail birliklerinin kalıcı olarak konuşlandığı tampon bölgenin ötesinde, birçok Suriye köyünü kapsayan güvenlik bölgesi yer alır. İsrail, terk edilmiş silah depolarının silahlandırılmasını önlemek veya İsrail sınır topluluklarını tehdit eden silahlı grupların varlığına yanıt vermek gibi operasyonel amaçlar için ihtiyaç duyulduğunda bu bölgeye giriyordu Bu bölge, uzun mesafelerde gözlem ve ateş yetenekleri sağlar."

SDG'NİN YERİNDE SURİYE DEVLETİ GÜÇLERİ OLACAK

İsrail'in bölge üzerindeki kirli planlarının müttefiki SDG'nin yerini Suriye'deki hükümete bağlı güvenlik güçleri alacak.

Yedioth Ahronoth'taki analize göre "İsrail bölgede olanları şimdilik kenardan gözlemliyor, politikalarını öncelikli olarak hava kuvvetleri aracılığıyla uyguluyor ve Suriye'nin yönetiminde bir federasyon olmasını tercih ediyor."

Suriye'de terör örgütü SDG/YPG teröristleri (Arşiv)Suriye'de terör örgütü SDG/YPG teröristleri (Arşiv)

Analize göre İsrail'in ülkeyi işgal etme niyeti olmasa da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Şam'ın güneyinde İsrail sınırına yakın "yeni bir silahsızlandırılmış gerçeklik oluşturmayı hedefliyor."

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SDG’nin silah bırakması en çok İsrail’i rahatsız etti! Siyonist basından itiraf niteliğinde analiz: İşte İsrail’in çöken hayalleri SDG’nin silah bırakması en çok İsrail’i rahatsız etti! Siyonist basından itiraf niteliğinde analiz: İşte İsrail’in çöken hayalleri SDG’nin silah bırakması en çok İsrail’i rahatsız etti! Siyonist basından itiraf niteliğinde analiz: İşte İsrail’in çöken hayalleri

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