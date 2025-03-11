SDG’nin silah bırakması en çok İsrail’i rahatsız etti! Siyonist basından itiraf niteliğinde analiz: İşte İsrail’in çöken hayalleri

Yedioth Ahronoth ekran görüntüsü

Suriye'de yönetimin bölgedeki Esad artıklarının çıkardığı isyana karşı yürüttüğü operasyon için "İsrail'in bu ortaya çıkan tehditlerin erken hazırlık gerektirdiği algısını güçlendiriyor." ifadelerine yer veren analiz, Türkiye'nin bölgede etkili olan nüfuzunun İsrail için bir tehdit olduğunu savundu.

"İSRAİL'İN DOĞAL MÜTTEFİKİ YPG/SDG"

Analiz, Türkiye için en büyük tehdidin ve doğal olarak İsrail için en büyük müttefiklerden birinin bölgede ABD desteğiyle varlık sürdüren YPG/SDG terör örgütü olduğuna dikkat çekti.

Bu örgütlerin silah bırakması, bölgedeki Dürziler, Aleviler ve Kürtler'in arkasına sığınarak Suriye'deki işgalini genişleten İsrail'in işine gelmedi.

İŞTE İSRAİL'İN ÇÖKEN HAYALLERİ

SDG'nin silah bırakmasıyla İsrail'in çöken hayalleri ise şöyle:

"Suriye'de İsrail'e en yakın bölge, 1974 ateşkes anlaşmalarında belirlenen, İsrail'in Suriye Hermon tacı da dahil olmak üzere sınırsız bir varlık sürdürdüğü tampon bölgedir. Bu stratejik konum, yalnızca Şam havzasında değil, aynı zamanda Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde de faaliyetlerin izlenmesine olanak tanır. Genişliği birkaç mil boyunca değişen bu tampon bölge, Suriye Hermon'un zirvesinden El-Hama yakınlarındaki Ürdün-Suriye-İsrail sınır üçgenine kadar uzanır.