SDG'nin silah bırakması en çok İsrail'i rahatsız etti! Siyonist basından itiraf niteliğinde analiz: İşte İsrail'in çöken hayalleri
Suriye'de terör örgütü SDG'nin silah bırakarak Ahmed el Şara liderliğindeki Şam yönetimine katılması, en çok Tel Aviv'i rahatsız etti. İsrail basınında çıkan analizlere göre ABD'nin desteğiyle varlığını sürdüren SDG'nin elindeki bölge ve tesisleri devlete bırakması İsrail'in bölgedeki işgaline yaramıyor. İşte ayrıntılar...
ABD tarafından vekalet savaşlarını yürütmek üzere bölgede varlık gösteren terör örgütü SDG'nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile dün imzaladığı mutabakatla anlaşmaya vardıklarını ve devletin kontrolünde olacaklarını açıkladı.
Tüm dünyada yankı uyandıran haber, İsrail basınında da geniş yankı buldu.
Suriye'de Golan Tepeleri'nde işgalini genişleten ve Dürziler üzerinden bölgedeki saldırılarına sözde meşruiyet kazandıran İsrail, SDG terör örgütünün silah bırakmasıyla "Dürzilerden sonra sahadaki en önemli müttefikllerini" de kaybetti.
TEL AVİV'İ RAHATSIZ ETTİ
Sınır kapılarında, havaalanlarında, petrol ve doğalgaz dahil olmak üzere Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askerlerin devlet yönetimi altına girmesi, bölge üzerinde işgal ve ilhak planları güden Tel Aviv'i rahatsız etti.
İsrail merkezli Yedioth Ahronoth'ta yayınlanan "Ciddi tehditler karşısında İsrail, Suriye'de yeni bir gerçeklik oluşturmaya çalışıyor" başlıklı analizde, Suriye'deki Şara yönetimi ve Türkiye hedef alındı.
Suriye'de yönetimin bölgedeki Esad artıklarının çıkardığı isyana karşı yürüttüğü operasyon için "İsrail'in bu ortaya çıkan tehditlerin erken hazırlık gerektirdiği algısını güçlendiriyor." ifadelerine yer veren analiz, Türkiye'nin bölgede etkili olan nüfuzunun İsrail için bir tehdit olduğunu savundu.
"İSRAİL'İN DOĞAL MÜTTEFİKİ YPG/SDG"
Analiz, Türkiye için en büyük tehdidin ve doğal olarak İsrail için en büyük müttefiklerden birinin bölgede ABD desteğiyle varlık sürdüren YPG/SDG terör örgütü olduğuna dikkat çekti.
Bu örgütlerin silah bırakması, bölgedeki Dürziler, Aleviler ve Kürtler'in arkasına sığınarak Suriye'deki işgalini genişleten İsrail'in işine gelmedi.
İŞTE İSRAİL'İN ÇÖKEN HAYALLERİ
SDG'nin silah bırakmasıyla İsrail'in çöken hayalleri ise şöyle:
"Suriye'de İsrail'e en yakın bölge, 1974 ateşkes anlaşmalarında belirlenen, İsrail'in Suriye Hermon tacı da dahil olmak üzere sınırsız bir varlık sürdürdüğü tampon bölgedir. Bu stratejik konum, yalnızca Şam havzasında değil, aynı zamanda Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde de faaliyetlerin izlenmesine olanak tanır. Genişliği birkaç mil boyunca değişen bu tampon bölge, Suriye Hermon'un zirvesinden El-Hama yakınlarındaki Ürdün-Suriye-İsrail sınır üçgenine kadar uzanır.
İsrail birliklerinin kalıcı olarak konuşlandığı tampon bölgenin ötesinde, birçok Suriye köyünü kapsayan güvenlik bölgesi yer alır. İsrail, terk edilmiş silah depolarının silahlandırılmasını önlemek veya İsrail sınır topluluklarını tehdit eden silahlı grupların varlığına yanıt vermek gibi operasyonel amaçlar için ihtiyaç duyulduğunda bu bölgeye giriyordu Bu bölge, uzun mesafelerde gözlem ve ateş yetenekleri sağlar."
SDG'NİN YERİNDE SURİYE DEVLETİ GÜÇLERİ OLACAK
İsrail'in bölge üzerindeki kirli planlarının müttefiki SDG'nin yerini Suriye'deki hükümete bağlı güvenlik güçleri alacak.
Yedioth Ahronoth'taki analize göre "İsrail bölgede olanları şimdilik kenardan gözlemliyor, politikalarını öncelikli olarak hava kuvvetleri aracılığıyla uyguluyor ve Suriye'nin yönetiminde bir federasyon olmasını tercih ediyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dul ve Yetim Maaşı zamlı bayram ikramiyesi hesabı | %25-50-75 hisse... Dul aylığı alana ikramiye ne zaman yatacak?
- Manipülasyonun gizli yüzü: Kendinizi korumanın yolları!
- Formula 1 ne zaman, hangi kanalda? 2025 Avustralya Grand Prix yarış takvimi
- A101 13 Mart 2025 Aktüel kataloğu: Arabası olanların ihtiyaç sepeti dolacak!
- Bim'de bu hafta ne var? 14 Mart Cuma aktüel kataloğu: Matkap çeşitleri, merdiven, silikon tabancası...
- POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları son durum ne?
- Afrika sıcakları Mart’ta kavuracak! Bugün itibarıyla Haziran havası geliyor: Termometreler yükselişe geçti
- YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS 2025 | Üniversite sınavı geç başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar? AYT-YDT-TYT....
- 2025 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? Kadir Gecesi nedir? İşte önemi ve faziletleri...
- Twitter (X) çöktü mü, ne oldu? 10 Mart X erişim sorunu nedir, çözüldü mü?
- Cadılık eğitimi nedir, neleri kapsar? Witchcraft ne demek, kimler bu işi yapar?
- 51 yaşındaki kadın 14 kilo verdi, 20 yaş gençleşti! Günde sadece 1 veya 2 Öğün…