Karaman'da suya petrol hidrokarbonları karıştı! Belediyeden ilk açıklama ahaber.com.tr'ye...
Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerde, şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlandı. Yetkililer, analiz sonuçları normale dönene kadar suyun içme, yemek yapma ve ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiğini duyurdu. Vatandaşlar yaşanan olayın nedenini merak ederken Karaman Belediyesi tarafından ilk açıklama ahaber.com.tr'ye yapıldı. Açıklamada petrol hidrokarbonlarının suya nasıl karıştığı açıklanırken “Şu an halkımıza yedek kuyulardan su veriyoruz. Şebeke suyunda sadece koku tespit edildi ancak sağlık açısından herhangi bir olumsuz vaka bildirilmedi. Gerekli tüm tahliller yapılıyor, sonuçlar takip ediliyor.” denildi. İşte detaylar...
Karaman'da İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı testler sonucunda şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlandı.
"KESİNLİKLE KULLANMAYIN"
Karaman İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtildi.
Karaman'da İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı testler sonucunda şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarına rastlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine kentteki şebeke suyundan numune alıp, laboratuvarda inceledi. Yapılan inceleme sonucunda suda 'petrol hidrokarbonları'na rastlandı. Bunun üzerine suyun içme ve gıda hijyeni için kullanılması geçici süre için yasaklandı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ''İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerince, içme-kullanma sularının sağlığa uygun ve temiz olma durumları Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlere istinaden Karaman Merkez İlçe şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda değerlendirilen numunenin, analiz sonuçlarında "petrol hidrokarbonları" olarak bilinen bileşiklere rastlanılarak yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Vaziyet gerekli tedbirlerin derhal alınması için Karaman Belediyesine resmi yazı ile bildirilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı (yemek, çay vb.) veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Her gün alınacak tekrar numuneleri, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderilecek; kapsamlı analiz süreçleri yakından takip edilecektir. Uygun sonuçlar elde edilinceye kadar su analiz çalışmalarına devam edilecek, kamuoyu analiz süreçleri ile ilgili bilgilendirilecektir" denildi.
KARAMAN BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Şehir genelinde şebeke suyuna petrol karıştığı iddialara yönelik Karaman Belediyesi'nden ahaber.com.tr'den Murat Akıncı'ya özel açıklama geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
SUYA NASIL AKARYAKIT KARIŞTI?
Bizim su aldığımız Yeşildere Baraj havzası var. Burayı da bir dere yatağı besliyor. Burada yaz sonunda bir kuruma olmuştu. Bu barajda da belli bir miktarda su vardı. Karların erimesiyle yeni bir su gelmeye başladı. Bu dere yatağının da su alan iki köyde kullanılan motopomplar var. Vatandaşlar da bu köylerde oluşan küçük göletlerden bahçelerini suluyor.
Tahminimiz buradaki motopompların atıklarından kaynaklı bir durum yaşandı. Güçlü bir su gelince bu atıkları da alıp getirdi. Zaten 1 litre mazot 1 milyon ton suyu etkileyebiliyor.
"BULAŞMA YAŞANAN TÜM SU TAHLİYE EDİLDİ"
İlk etapta baraj göletinden su almayı durdurduk. Depolardaki bulaşmış suyu tahliye ettik. Daha önce hazırlık olsun diye açtığımız kuyulardan sisteme su vermeye başladık. İlgili kurumlara gerekli yazıları yazdık. Mücavir alan dışında kalan bir alan burası ve burada yetkimiz yok. Şu an yeni tahlilleri gönderdik.
"AÇILAN YEDEK KUYUDAN BESLEME YAPIYORUZ"
Şu an yedek kuyulardan halkımıza su veriyoruz. Şu an su kaynaklı hastaneye bir başvuru gibi bir durum söz konusu değil. Suda sadece koku bulunuyor. Kuyudan gerekli beslemeyi yapıyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kilerinizde mutlaka olması gereken 5 sağlıklı baharat
- Statik IP nedir, ne demek? Statik IP adresim çalınırsa ne olur, tehlikeleri neler?
- Canınız tuzlu bir şeyler mi çekiyor? Uzmanlardan 9 sağlıklı atıştırmalık önerisi
- TurkNet hacklendi mi, veriler mi çalındı? TurkNet veri hırsızlığı olayı nedir, ne oldu?
- Apple'da güvenlik açığı krizi! 1.5 milyar cihaz etkilendi: Iphone'u olanlar hemen bunu yapsın!
- Kilo vermeyi destekleyen yüksek proteinli besinler
- Yurt dışı ucuz bilet kampanyası başladı! Sadece 14 Euro'ya avantajlı seyahat imkanı: Almanya, Bosna, İtalya...
- Yumurta mı, badem mi? Hangi besin daha fazla protein sağlıyor?
- Orta yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları demans riskini azaltıyor! Bilim insanları açıkladı
- 13 Mart ne günü, ne oldu? Dünya Böbrek Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?
- Yaren Leylek geldi mi? 2025'te Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz buluştu mu?
- Adınız Türkiye listesinde nerede? En popüler isimler ve soyadları açıklandı!