Karaman’da suya petrol hidrokarbonları karıştı! Belediyeden ilk açıklama ahaber.com.tr’ye...

İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyunun içme ve gıda hijyeni için kullanılmaması gerektiğini duyurdu. (İHA)

KARAMAN BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şehir genelinde şebeke suyuna petrol karıştığı iddialara yönelik Karaman Belediyesi'nden ahaber.com.tr'den Murat Akıncı'ya özel açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

SUYA NASIL AKARYAKIT KARIŞTI?

Bizim su aldığımız Yeşildere Baraj havzası var. Burayı da bir dere yatağı besliyor. Burada yaz sonunda bir kuruma olmuştu. Bu barajda da belli bir miktarda su vardı. Karların erimesiyle yeni bir su gelmeye başladı. Bu dere yatağının da su alan iki köyde kullanılan motopomplar var. Vatandaşlar da bu köylerde oluşan küçük göletlerden bahçelerini suluyor.

Tahminimiz buradaki motopompların atıklarından kaynaklı bir durum yaşandı. Güçlü bir su gelince bu atıkları da alıp getirdi. Zaten 1 litre mazot 1 milyon ton suyu etkileyebiliyor.