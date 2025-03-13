Şam-SDG anlaşmasına yönelik MSB’den açıklama: Sahaya bakacağız! | Ankara’ya Eurofighter teklifi | AB’ye net mesaj

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki "Atatürk ve Harbiyeli Anıtı"nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

En büyük Harbiyeli Atatürk'ün ilim ve irfan yuvası Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü kutlayan Aktürk, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılında, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere egemenlik ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri, ebediyete irtihal eden kahraman gazileri ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad etti.

Aktürk, bugün aynı zamanda Bakanlıktan bir heyetin katılımıyla Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde "Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden Mezuniyetinin 126'ncı Yıl Dönümü Töreni"nin icra edildiğini bildirdi.

18 Mart'ta Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetlerinin yüzer unsurlarıyla Çanakkale Boğazı'nda Geçit Töreni, Türk Yıldızları tarafından Çanakkale Şehitler Abidesi'nde hava gösterisi ve muharip uçak geçişi ile SOLOTÜRK tarafından Kocaeli'de gösteri uçuşu yapılacağını, Mehteran Birlik Komutanlığınca 18 Mart'ta Çanakkale'de, 19 Mart'ta ise Bozcaada'da konserler icra edileceğini dile getiren Aktürk, tüm etkinliklere vatandaşları davet etti.

Aktürk, ayrıca büyük fedakarlıkla görev yapan asker ve sivil tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutladı.