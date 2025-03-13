Sokak köpekleriyle ilgili flaş karar! Bakan Yerlikaya: Belediyeler iki ayda bir denetlenecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (AA)

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları:

39 mülkiye baş müfettişi bugün 81 ile gönderdik. 14 gün onlara süre verdik. Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehir, il ve özel idarelerin uygulamalarını yerine gidip detaylı olarak inceleyecekler. Bu soruşturma değildir. Durum tespiti yapılmasıdır. Kurum ve kuruluşlar bu zaman kadar ne yapmışlar. İhmal hususu olan konuları tespit edecekler ve mevzuatın gerekli tedbirleri almasını isteyecekler.

"MÜFETTİŞLER GİTMEYE DEVAM EDECEK"

Uygulayıcılara rehberlik yapacağız. iki ayda bir 81 vilayetimizi müfettişlerimizi göndereceğiz. Müfettişlerimizin tespit ettiği konuları milletimizle şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Hiçbir çalışma yapılmamışsa önce ikaz edeceğiz, sonra gereğini yapacağız. Eslem yavrumuz sahipsiz köpeklerin saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Mülkiye müfettişini görevlendirmiştim. Soruşturmayı tamamladılar. Baktım ki ihmal var soruşturma izni verdim. Sahipsiz hayvanların sonucu ölen yada yaralanan her bir insanımız için müfettiş gönderiyoruz, göndermeye de devam edeceğiz.