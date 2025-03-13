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Sokak köpekleriyle ilgili flaş karar! Bakan Yerlikaya: Belediyeler iki ayda bir denetlenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 13:47 Güncelleme: 13.03.2025 14:16
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Sokak köpekleriyle ilgili flaş karar! Bakan Yerlikaya: Belediyeler iki ayda bir denetlenecek

Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanlarla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti. Ayrıca, belediyelerin düzenli denetleneceğini vurgulayarak, '39 mülkiye müfettişi, her iki ayda bir belediyeleri denetleyecek' dedi.

Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, sahipsiz hayvanlara yönelik ihmallerin soruşturulacağını belirtti.

"BELEDİYELER İKİ AYDA BİR DENETLENECEK"

Belediyelerin düzenli olarak inceleneceğini vurgulayan Yerlikaya, "39 mülkiye müfettişi, her iki ayda bir denetim gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (AA)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (AA)

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları:

39 mülkiye baş müfettişi bugün 81 ile gönderdik. 14 gün onlara süre verdik. Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehir, il ve özel idarelerin uygulamalarını yerine gidip detaylı olarak inceleyecekler. Bu soruşturma değildir. Durum tespiti yapılmasıdır. Kurum ve kuruluşlar bu zaman kadar ne yapmışlar. İhmal hususu olan konuları tespit edecekler ve mevzuatın gerekli tedbirleri almasını isteyecekler.

"MÜFETTİŞLER GİTMEYE DEVAM EDECEK"

Uygulayıcılara rehberlik yapacağız. iki ayda bir 81 vilayetimizi müfettişlerimizi göndereceğiz. Müfettişlerimizin tespit ettiği konuları milletimizle şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Hiçbir çalışma yapılmamışsa önce ikaz edeceğiz, sonra gereğini yapacağız. Eslem yavrumuz sahipsiz köpeklerin saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Mülkiye müfettişini görevlendirmiştim. Soruşturmayı tamamladılar. Baktım ki ihmal var soruşturma izni verdim. Sahipsiz hayvanların sonucu ölen yada yaralanan her bir insanımız için müfettiş gönderiyoruz, göndermeye de devam edeceğiz.

Sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ediyor (AA)Sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ediyor (AA)

"SORUŞTURMA BAŞLATACAĞIZ"

Bazı belediyeler sokak hayvanlarını toplayıp başka belediyelerin sınırlarını bırakıyor diye çok şikayet aldık. Bunu tespit edersek idari soruşturma başlatacağız. Yaşam alanlarında olmalarını süratle sağlamalıyız. Sahipsiz sokak hayvanlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunmalıyız. Kısırlaştırma ile kontrolsüz üremenin önüne geçmeliyiz. Sahipsiz hayvanlara yeni yuvalar bulmalıyız. Bütün gayretimiz yeni Rana'lar, Eslem'ler olmaması için.

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